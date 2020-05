Akasztón megújul a régi füves pálya

A megyei első osztályban szereplő Akasztó labdarúgó-egyesületénél a mögöttünk álló, csonkán maradt bajnoki év tavaszi idényére készül el a várva várt és minden igényt kielégítő műfüves pálya, amelynek nemcsak az akasztóiak, hanem a – mi tagadás – legendásan rossz terepviszonyokkal megküzdeni kénytelen, potenciális vendégcsapatok is rettentően örülnek.

Nagyon sok mérkőzést azonban nem volt alkalmuk megvívni Szrenkó István fiainak az új műfüves pályáján, hiszen a bajnokság felfüggesztése miatt csak két hazai bajnokit sikerült végül lejátszaniuk. Az egyesületnél azonban az infrastrukturális fejlesztéseknek ugyanakkor koránt sincs még vége, hiszen az új műfüves után a napokban elkezdődik a régi, élő füves pályának a megújítása, építése.

– A régi helyén létesítendő, új, élő füves pálya méretét, tehát alapterületét tekintve is nagyobb lesz, mint elődje volt, de ennél is fontosabb, hogy magasítani is fogjuk – nyilatkozta szerkesztőségünknek Judák László, az egyesület technikai vezetője. – Mivel a régi pályának nemcsak a talaja volt már nagyon rossz, hanem nagyon mélyen feküdt, és így egy-egy komolyabb esőzés idején szinte azonnal használhatatlanná vált, feltöltéssel legalább húsz centiméterrel meg is akarjuk emelni a pálya szintjét.

A pályán egyelőre még a gaz az úr, a munkálatokat még nem kezdték meg, de már a mérési fázisban járnak a kivitelezők, és napokon belül megkezdődhet a konkrét munka. – Azt szeretnénk, ha még az idén el is készülne az új játéktér. De nem ez volt nálunk az egyetlen infrastrukturális fejlesztés, hiszen a közelmúltban a vendégöltözőt is felújítottuk. Erről persze nem sokan tudnak, hiszen sok csapatnak nem volt lehetősége belakni a tavasz folyamán, mivel csak két hazai mérkőzést tudtunk lejátszani – jelentette ki.

– A műfüves pálya mellé ugyanakkor tervezzük egy mobil lelátó felállítását is – folytatta a tervek sorolását. – Jánoshalmán láttunk egy olyan megoldást, ami nekünk is nagyon megtetszett, és annak a beszerzése, felszerelése már folyamatban van. Kellemes meglepetésekkel várhatjuk tehát remélhetőleg az ősszel a szurkolóinkat.

Őszig, a tervek szerint, a játékvezetői öltözőt is új bútorral rendezik be, és a játékvezetői öltöző egyéb felszereléseit is megújítják. Felújítják a mérkőzés utáni vacsorák során használt ebédlőt is, sőt, amennyiben a megpályázott keretet sikerül elnyerniük, megújulhat a pálya körüli kerí­tés is.