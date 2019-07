Akasztón megerősödött a felnőttkeret

Tavasz óta közismert tény Akasztón, hogy a régi, labdarúgásra lényegében alkalmatlan pályát a közel­jövőben felújítják, és hogy ezen idő alatt legyen hol játszania az akasztóiak által hőn szeretett csapatnak, idén őszre elkészül egy műfüves pálya, amelyen az átmeneti időszakban a hazai bajnoki mérkőzéseket vívják.

Igen ám, csakhogy mivel a helybéliek hiába tekintgettek a kijelölt terület felé, azon sokáig egyetlen kapavágás nem sok, annyi sem esett, lassan kezdtek hitetlenkedni, hogy lesz-é itt egyáltalán új műfüves, és már csak a legoptimistábbak merték felidézni a régi magyar legendás tévésorozat kulcsmondatát: „jön már Józsi az úthengerrel”. Nos, a kételyek időszaka az elmúlt hét keddjén lezárult, akkor ugyanis megjelentek a munkagépek, és rögtön az első naptól olyan meggyőző intenzitással estek neki a munkának, hogy annak csodájára jár a fél falu, afelől pedig – a munka lendületét látva – kételynek immáron helye nincs, hogy kész lesz az a pálya októberre, és valóban elég lesz két hónap az elkészítésére.

Közben némi felújítást a régi pályán is végeztek, jó százméternyi gyeptéglát telepítettek a régi pálya öltöző felőli oldalára, amely valóban inkább emlékeztetett katonai gyakorló-, mint játéktérre.

Ráadásul a keret is erősödött a nyáron. – Távozónk csak egy van, illetve ő, Megyes Mihály sem távozó, Misinek ugyanis sérülés miatt kell felhagynia az aktív labdarúgással – tájékoztatta lapunkat Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – A klubtól ugyanakkor nem szakad el, ezt talán nem is engedné a szíve, továbbra is az egyesület környékén fog tevékenykedni.

Erősítésről is be tudott számolni a technikai vezető. Kecelről a két Patai testvér, Balázs és Gergő személyében csatárt és védőt igazoltak, a két fiatal játékos képzett focista, fociakadémiákon pallérozódtak, hasznos erősítésnek tűnnek. Rajtuk kívül érkezett még a Hartából Vin­cze Sándor, Kiskőrösről Cebei Gergő, Géderlakról pedig Kovács János. – Vincze Sándor régi jó ismerős – tért ki az igazolásokra Judák László –, a nagyszerű futballistát, Cebei Gergőt sem kell a környéken bemutatni senkinek, a negyvenegy éves Kovács Jánossal kapcsolatban pedig való igaz, hogy nem fiatalítunk, de a Géderlak csatárjában még mindig bőven benne van a gól, hiszen a tavalyi idényben is harmincháromszor talált az ellenfelek hálójába a Géder színeiben.

Optimistán várják tehát az egyébként nehéznek ígérkező bajnoki kezdést – Hartán rögtön szomszédvári rangadóval indítanak, majd a Jánoshalmát fogadják – és az új pályát Akasztón.