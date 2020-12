Ajándékozásban is jeleskednek a tiszakécskei labdarúgók

A Tiszakécskei LC nem csak a labdarúgásban jeleskedik, de az adományozásban is. Azt minden szurkolójuk tudja, hogy vezetik az NB III.-as tabellát, de azt talán kevesebben, hogy minden évben, ilyenkor karácsony előtt, ajándékozni is szoktak.

Szerdán délután, az edzés után vendégek érkeztek a Városi Sportcentrumba, még pedig a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium Eltérő Tantervű Tagiskolájának igazgatója, testnevelő tanára, valamint az intézmény három diákja, hogy találkozzanak az NB III-as csapat játékosaival és vezetőivel. Nem arról beszélgettek, hogy az utolsó idei hazai mérkőzésen az iskola hány tanulója vesz majd részt, mert ezt a jelenlegi szabályok nem teszik lehetővé. A találkozásnak egészen más apropója volt, még pedig az ajándékozás. A labdarúgó egyesület már három éve támogatja az intézményt, nem csak ilyenkor az ünnepek előtt, de azzal is, hogy rendszeresen biztosít a tanulóknak szurkolási lehetőséget, természetesen ingyen, a hazai mérkőzéseken.

– Úgy gondolom, hogy egy labdarúgó csapatnak kötelessége az, hogy a helyi közösségnek megköszönje azt a bíztatást, azt a szurkolást és összefogást, amit minden mérkőzésen megkapunk – mondta Kislőrincz György klub igazgató. – Tiszakécskének a labdarúgó szurkolótábora messzi hírű, és sokat mondó. Azt gondolom, hogy egy focistának, a mai világban ezt a szociális lépést meg kell tennie, és gondolni kell a stadion és a sportlétesítményen kívül élőkre is, főleg azokra, akik nehéz sorsúak. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenki, aki erre Tiszakécskén rászorul, és ebben nem csak az eltérő tantervű iskola van benne, hanem nehéz sorsú, sok gyermekes családok, de a kutyamenhely is ugyan úgy. Nekik megpróbáljuk a karácsonyukat kicsit jobbá tenni. Mindegy, hogy pandémia van, vagy nincs, törünk előre rendületlenül a bajnokságban, a vezetőszerepet kivívtuk magunknak, és az ajándékozásban is ezt a szerepet szeretnénk kiharcolni magunknak. Én így érzem magam egyensúlyban, úgy gondolom, hogy ez a klubnak is a filozófiája kell, hogy legyen, nem csak most, hanem a következő években is. Mindig egyeztetünk azokkal, akiknek ajándékot szeretnénk adni. Megkérdezzük azt, hogy milyen igényeik lennének, amit mi tudunk teljesíteni. Természetesen nem pénzt szoktunk adni, hanem megvásároljuk azokat a játékokat, eszközöket, amire szükségük van. Az eltérő tantervű iskolának most támogatjuk az ének zenei óráikat. Mivel hangszerekre nem tudtak pályázni, ezért tizenhárom olyan hangszert sikerült megvásárolni, amivel a gyerekeknek ilyen irányú tevékenységüket tudjuk segíteni. Cserében ők majd elhozzák a mérkőzéseinkre és viszont fogjuk hallani. Éppen ezért ez egy kölcsönös, mind a két fél részére jó együttműködés. A hangszerek között szerepel köcsög duda, egy személyes dob, kereplő, és minden más olyan hangszer, ami őket is fejleszti, és a szurkolásban is segítséget nyújt – tette hozzá Kislőrincz György.

A hangszereken kívül gyümölcsöt, édességet és természetesen labdát is kapott az eltérő tantervű iskola. Az intézmény nevében Varga Balázs igazgató beszélt az iskolájukról, és Stinner Ferenc testnevelő tanárral együtt köszönték meg az ajándékokat, miközben Kislőrincz György a sportcentrumot mutatta be három tanulónak. Az iskola képviselői sem érkeztek üres kézzel. Varga Balázs szerint egy kevésbé túl díszített, naturális adventi tálat hoztak, amit a gyerekek saját maguk válogatták, készítették. A másik egy elismerő oklevél, amiben az intézmény arany fokozatú támogatóvá minősítette a klubot. Ezt a diákok az informatikai órán szerkesztették, nyomtatták. A tanulók készítettek több olyan maszkot is, ami véleményük szerint alkalmas arra, hogy labdarúgó pályán használni lehessen. Ebből azt hozták el, amely a legtöbb szavazatot kapta. Az iskola ajándékát Nagy Sándor vezetőedző és Horváth Attila csapatkapitány vette át, míg a klub ajándékát Varga Balázs igazgató, Stinner Ferenc testnevelő tanár és három diák.

Az egyesület ajándékozása ezzel még nem ért véget. Támogatták még a kutya menhelyet is, ahova játékokat (labdákat) és kutya szalámit vittek. Legyen az állatoknak is ünnepük, és ne csak száraz tápot egyenek, tették hozzá. Ezen kívül a nagy családosokkal is egyeztettek, de oda a vírus helyzet miatt csoportosan nem tudják elvinni az ajándékaikat, mint eddig, nekik személyesen adják majd át, de a többi rászorulókra is gondolnak. Nekik alapvető élelmiszereket visznek, amikre egy háztartásban szinte mindennap szükség van, így kívánva boldog, békés karácsonyt.