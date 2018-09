A ZTE jön Kécskére

Meglehetősen sűrű a programja ezen a héten a Duna Aszfalt TVSE NB II.-es csapatának, a szurkolóik ugyanakkor nem panaszkodhatnak, láthatják a csapatukat bőven, hiszen most vasárnap 16 óra 30-kor a héten immáron harmadszor lépnek pályára hazai környezetben a kécskei kék-sárgák, a Budaörs és a Cegléd után vasárnap ugyanis a Zalaegerszeget fogadják.

A Budaörs elleni győzelmet, illetve a Cegléd elleni döntetlent követően a hétvégén Szabó István akkor lenne elégedett, ha újra pontot vagy pontokat tudnának szerezni. A vezetőedzőt a felkészülésről kérdeztük.

– Ebben az időszakban, amikor egy héten belül három mérkőzést vívunk, fizikai értelemben nagyon komoly edzésekről nem beszélhetünk – jelentette ki a tréner –, próbáljuk a játékosokat a lehető legjobb állapotba hozni. Különböző foglalkozásokat, taktikai gyakorlatokat tartunk, így készülünk az ellenfelünkre, mivel manapság már minden csapatot viszonylag könnyen fel lehet térképezni. A legfontosabb persze az, hogy a játékosok közül azokat találjuk meg, akik a legjobb fizikai állapotban vannak, ez most nálunk a felkészülés menete. A vasárnap, szerda, vasárnap mérkőzések szokatlanok számunkra, az ilyen sűrű program mellett edzeni nagy hiba lenne, éppen ezért csak állapotfelmérő edzéseket tartunk. Persze akik kevesebbet játszottak, azok más jellegű munkát végeznek, mint azok, akik mind a két mérkőzésen a pályán voltak, az utóbbiaknál inkább a regeneráción van a hangsúly. Sajnos vannak olyan játékosaink, akiket műtöttek és még nem tudtak felgyógyulni. Sirokmán Zoli is kiesett, ő nincs is jelenleg a keretben. Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, mert fiatal játékosra nagy szükségünk lenne. Persze nem akarok panaszkodni, a megmaradt keretből azért össze tudom állítani a csapatot.

Szabó István bízik abban, hogy ezen a hétvégén is pontot, pontokat tudnak szerezni. – Soha nem szándékunk beállni védekezni. Persze az NB II.-ben egészen más focizni, mint az NB III.-ban. Itt amikor védekezünk, az nem ritkán azért van, mert az ellenfél rákényszerít bennünket, és emiatt nem tudjuk annyit birtokolni a labdát, mint amennyit szeretnénk. Most szerdán a Cegléd ellen lehetett látni, hogy amikor hasonló képességű csapattal találkozunk, képesek vagyunk följebb vinni a játékot. Alapvetően nem koncepciónk az, hogy beállunk védekezni, az ellenfél játékát figyelembe véve tudjuk a játékunkat megoldani. Amikor az ellenfél behátrál, azt kérjük a játékosoktól, hogy lőjenek kapura, mert az hatásos fegyver. Egyébként pedig az már egyéni képességek kérdése, hogy egy játékos egy adott pillanatban észreveszi-e, kihasználja-e a lehetőséget. Természetesen örülünk az átlövéseknek, az olyan váratlan megoldásoknak, amik hasznosak a csapat számára. A zalaegerszegi mérkőzés előtt is azt tudom mondani, hogy a győzelemmel lennék elégedett. A Budaörs játékosállomány szempontjából erősebb csapat, mint a miénk, nagyobb múlttal rendelkezik, mégis sikerült nyernünk ellenük. Vasárnap is el tudnék képzelni hasonló játékot és hasonló eredményt – zárta szavait a tréner.