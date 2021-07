A vízilabda népszerűsítése a tábor egyik legfőbb célja

Évtizedes múltra tekint vissza a vízilabda-táborozás Kecskeméten. Idén három turnust rendeztek a Kecskeméti Sportiskola oktatói.

Jánosi István, a Kecskeméti Sportiskola vízilabda-szakosztályának vezetője irányítása alatt 2016 óta tartanak tábort, de már évekkel korábban is népszerűsítették a sportágat nyáron a fia­talok körében.

– Nagy népszerűségnek örvend a tábor, különösebben hirdetnünk sem kell, mivel a gyerekek mellett a szülők is várják, hogy legyen – nyilatkozta Jánosi István.

– A nyári időszakban a szülők számára is vannak olyan időszakok, amelyek nehezebben megoldhatók bizonyos korosztályok tekintetében, így ez a tábor segítség számukra is, de a mi utánpótlásunk fejlesztése szempontjából is kifejezetten hasznos kezdeményezés – mondta.

Bár a vízilabda ismerete nem kötelező a táborban, csak olyan gyerekek vehetnek részt, akik már rendelkeznek úszástudással.

– A táborunk jelentősége, hogy egyfelől népszerűsíti a vízilabda sportágat, másfelől az utánpótlásbázis szélesítését szolgálja. Itt olyan gyerekek vesznek részt, akik már úszástudással rendelkeznek, ez feltétele a tábornak, mivel a létesítményekben az a szabály, hogy kifejezetten úszástanítást csak az úszószakosztály végezhet, így csak a vízbiztonsággal úszó gyerekek jelentkezését vártuk. De ettől a vízilabda szempontjából lehetnek kezdők – tette hozzá.

A nyáron három turnust rendezett a Kecskeméti Sportiskola vízilabda-szakosztálya, ahol a kétszer másfél órás edzések során mintegy ötven fiatal ismerkedett a sportággal. Elsőként az úszás fejlesztésére fektetik a hangsúlyt a vezetők, majd a labdával is ismerkednek a résztvevők.

– Itt olyan komoly terhelésről nincs szó, mint egy edzésen, inkább az a lényeg, hogy fejlesszük az úszást, ami mindig csiszolható. Emellett az a célunk, hogy a résztvevők megismerjék a vízilabda szépségeit. Ezt pedig úgy tesszük, hogy az úszástudás fejlesztésére szolgáló elemek, amik alapvetően túlsúlyban vannak, találkozzanak a vízilabdával is. Emiatt sem egyszerű a sportág, mert ahhoz, hogy valaki vízben labdával bánni tudjon, alapképességekre is nagy szükség van, mint a taposás, hogy fent tudjon maradni a vízen. Ezt követően olyan labdás alapgyakorlatokat végeznek a gyerekek, amit úszástudás birtokában nagyobb megterhelés nélkül végre tudnak hajtani. Olyanok is vannak, akik évről évre visszajönnek, nekik már nem okoz problémát ezeknek a megvalósítása, aki pedig ősszel is folytatná a sportágat, az az előkészítő csoportunkhoz csatlakozhat – tette hozzá.