A világbajnok foghajtó mindig bővítette befogott lovainak számát

Gyerekkorából hozta a lovak szeretetét Szegedi Gábor, aki mindig is a lovak körül képzelte el az életét. Miután bemutatta a puszta ötös fogatot szinte évről évre bővítette a befogott lovak számát. Puszta tizennégyes fogatával 2003-ban rekordot állított fel.

A kettesfogathajtó világbajnok, Szegedi Gábor volt a vendége a Forrás – Új Tükör Klubnak kedd este a Közösségek Házában.

Szegedi Gábor gazdálkodó családjából hozza a lovak szeretetét, kiskorában apja mellett ülve hajtotta ő is a lovakat. Harmadikos általános iskolás volt, amikor megkapta Vilma nevű lovát. Tizenöt évesen került Apajpusztára a Kiskunsági Állami Gazdaság lótenyészetéhez, itt ismerkedett meg először a lovaglással, mint sporttal. – Elkezdtem intenzíven lovagolni, fiatal lovak belovaglásában vettem részt. Miután megismerkedtem az alapokkal, ifjúsági lovasként versenyeztem a hetvenes évek elején – idézte fel a kezdeteket Szegedi Gábor.

Apajpusztán komoly idegenforgalom működött, erre tekintettel bízták meg Szegedi Gábort, hogy állítson össze egy a Bernard Koch osztrák festő által megálmodott és elsőként Lénárd Béla által megvalósított puszta ötös fogatot.

Ezzel a fogattal vendégszerepelt 1976. május elsején Kiskunhalason, ahol a Határőrség Lovasiskolájának akkori parancsnoka, Hirling József felfigyelt a tehetségére. – Megkérdezte, hogy voltam-e katona, mondtam, hogy nem és nem is leszek. Június 30-ra megkaptam a behívó parancsot. Törökbálinton kezdtem, öt hónap után áthelyeztek Kiskunhalasra a lovassághoz, itt töltöttem a katonaidőmet, mint sorállományú határőr. Majd a vezetőség arra kért, hogy Halason is állítsak össze egy puszta ötöst. Felajánlották, hogy szereljek fel, így lettem hivatásos huszonkét évig – mondta a világbajnok fogathajtó.

Az öt lóból álló pusztafogat nyolcas fogattá fejlesztését lényegében egy kisgyerek játéka indította el. – Barátainknál voltunk vendégségbe, ahol a család fia játéklovaival játszott. Egyszer csak az asztalra egymás mögé nyolc lovat sorakoztatott fel. Ezután született a nyolcas fogat 1981-ben, amit Halason mutattam be. Egy évvel később egy lóval bővítettem a fogatot, 1983-ban pedig összeállt a puszta tízes – idézte fel a fogatbővítést Szegedi Gábor.

A tehetséges fogathajtó az 1984-ben Szilvásváradon megrendezett négyesfogathajtó világbajnokságon mutatta be a puszta tízest, amit a magyar és a külföldi szakemberek is ámulattal figyeltek. – A siker folytatódott. 1989-ben a Balatonfenyvesen megrendezett fogathajtó világbajnokságon aranyérmes lett a magyar csapat, melynek Lázár Vilmos és Fehér Mihály mellett jómagam is tagja voltam – mondta Szegedi Gábor.

A halasi lovasok 2000-ben kapták a hírt, hogy bezár a lovasiskola. – Ez borzasztó kétségbeesést, fájdalmat okozott. Szerettem volna még dolgozni, versenyezni, nem tudtam a lovasiskola nélkül elképzelni az életemet. Megtudtuk azt is, hogy lóárverés lesz, eladják a pusztafogatot is. Majd kaptam egy telefont Lázár Vilmostól és Lázár Zoltántól, akik elmondták, hogy lovasiskolát szeretnének létesíteni. Végül ők vásárolták meg a pusztafogatot, én pedig már nyugdíjasként a Lázár Lovaspark istállómestereként dolgoztam tovább – mondta Szegedi Gábor.

A fogat bővítése nem állt meg a tízesnél, a Lázár testvérek arra kérték a fogathajtót, fejlesszék tizennégyesre a pusztafogatot. 2003. május 23-án Szegedi Gábor Guinness rekordot állított fel, amikor fogatát tizennégy lóra bővítve mutatta be produkcióját.

2010. május 1-jén a jubileumi kiskunhalasi lovasversenyen Szegedi Gábor ünnepélyes keretek között visszavonult a pusztafogat hajtásától és azt adta át fiának, ifj. Szegedi Gábornak.