A Veszprém ellen kezd az SG Kecskemét 

Jónak tartja az SG Kecskemét Futsal sorsolását Koós Károly vezetőedző. A hírös városi együttes a Veszprém ellen kezdi meg a következő szezont.

A Magyar Labdarúgó-szövetségben elkészítették a 2020/2021-es NB I.-es bajnokság első körének programját. Az SG Kecskemét Futsal az első fordulóban augusztus 31.-én, hétfőn 19 órakor a Veszprémet fogadja. Ezzel eldőlt az is, hogy az augusztus 19-ei edzőmeccs a veszprémiekkel elmarad, a Scoregoal szakmai stábja új edzőpartnert keres az időpontra.

– Izgatottan vártuk, hogy elkészüljön a menetrend, hiszen csináljuk ugyan a dolgunkat hétről-hétre, edzünk keményen, de a sport sava-borsa a tétmeccs – mondta a klub honlapjának nyilatkozva Koós Károly, az SG Kecskemét vezetőedzője. – Jó a sorsolásunk, pláne, hogy hazai pályán kezdhetünk majd egy jó csapat ellen. Kiváló erőfelmérő lesz az első körben a Veszprém elleni mérkőzés. Fehér Zsoltot a honi futsal szeretőknek nem kell bemutatni, biztosan erős csapatot épít, ráadásul volt játékosunk, Rutai Balázs is ott van a keretükben. Majd októberben egymást követő heteken itthon fogadjuk a Berettyóújfalut és a Haladást, ezek is igazi csemegének ígérkeznek – tette hozzá a szakember, aki beszélt a múlt heti, soltvadkerti edzőtáborról is.

– Mindenkiben láttam a bizonyítási vágyat, nagyon pörgős hétvégén vagyunk túl. A keret átalakulása miatt is fontos volt, hogy együtt töltsük ezeket a napokat, és úgy látom, hogy összekovácsolódtak a fiúk. Csütörtökön az Újpest ellen már felkészülési meccsen mérhetjük le, hogy mennyire sikerült a kohéziót kialakítani, bízom benne, hogy sok szurkoló előtt, látványos játékkal tudjuk majd megkezdeni az edzőmeccsek sorát. Az említett csütörtöki találkozó 19.30 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.