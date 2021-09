A végsőkig küzdenie kell a KTE-Piroska Szörpnek

A KTE-Piroska Szörp második meccsére készül az NB I.-ben azok után, hogy a címvédő Szeged vendége­ként vereséggel indították a bajnokságot. A Kecskemét számára tulajdonképpen most indul az utazás, pénteken 18 órakor a Ferencvárost fogadják a Messzi István Sportcsarnokban.

A KTE-Piroska Szörp ugyan már elkezdte a bajnokságot egy előre hozott, szegedi bajnokival, de az a találkozó is inkább a felkészülés részét képezte a bajnok ellen. A kecskemétiek azóta két edzőmeccset is játszottak már, hogy minél jobban összeálljanak első hazai mérkőzésükre.

– A Pick Szeged elleni meccs egy előre hozott bajnoki volt, ami igazából számunkra sok esélyt eleve nem kínált a mérkőzés végkimenetelét illetően – tekintett vissza még a nyitányra Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Jól illet ezzel együtt a felkészülésünkbe, így is fogtuk fel, a srácok megtapasztalhatták azt, hogy milyen egy NB I.-es meccset játszani, akár ritmusban, fizikálisan, koncentráció szempontjából. Azóta már edzőmeccseket is játszottunk a Budai Farkasokkal, illetve az Egerrel, itt próbáltuk meg azokat a hibákat kijavítani, amiket Szegeden vétettünk.

Rögtön a legnehezebb meccsét pipálta ki tulajdonképpen a Kecskemét a bajnok ellen, ami a 43–20-as vereség ellenére is hasznos volt.

– Tapasztalatszerzésnek jó volt az első mérkőzés, mindenkinek voltak jó megoldásai és hibái is. Mindig vallottam, hogy a hibák azért vannak, hogy tanuljunk belőle. Nem lehet sosem hátra dőlni, ez különösen igaz ránk újoncként ebben az évben az él­vonalban – mondta Bencze József.

Az első hazai bajnoki mérkőzésen a Ferencvárosi TC lesz a KTE-Piroska Szörp ellenfele, a zöld-fehérek ellen önmagában rang minden sportágban és bajnokságban játszani. A vendégek nagyon jó erőkből állnak, a felkészülésük során sorra nyerték az edzőmeccseket, komoly riválisokat is két vállra fektetve.

– A Fradi a nemzetközi kupás helyekért küzdő együttes lesz ebben a bajnokságban, véleményem szerint.

A háromtól a hetedik helyig szerintem bárhova odaérhetnek a végelszámolásnál. Fizikumban, tudásban, játékosállományban és gyakorlatilag mindenben felettünk állnak. Mi akkor tudunk bármi módon jó eredményt elérni, ha ez a csapat a tudása legjavát teszi ki a pályára. Szeretnénk természetesen megnehezíteni a Fradi dolgát, de azt tudni kell, hogy ennek a találkozónak nem mi leszünk az esélyesei – mondta az esélyek kapcsán a kecskeméti együttes vezetőedzője.

Az érdeklődés egészen biztosan nagy a mérkőzés iránt, hiszen egyrészt első élvonalbeli meccsét vívja majd a Messzi István Sportcsarnokban a Kecskemét, másrészt az ellenfél is nézőcsalogató lehet. Ez is adhat egy bónuszt a csapatnak, amit ugyanakkor kezelni is tudni kell majd.

– Sokat beszélgettünk, fel kell készíteni arra is a fiúkat, hogy ne menjen át a hazai pálya előnye görcsösségbe. Vannak rutinosabb játékosaink, akik tudnak segíteni abban, hogy a minket jellemző lendület meglegyen a hazai találkozókon is. Azt is látni kell viszont, hogy sokaknak talán ez lesz az első tétmeccse ezen a szinten, természetesen a szegedi mérkőzést nem számolva – mondta a kecskemétiek trénere.

A KTE-Piroska Szörp még mindig építkezik, az élvonal továbbra is egy tanulási folyamat lesz a klub számára elsősorban.

– Voltak hullámvölgyeink, de látom a fejlődést a csapaton. Azt korai lenne megmondani, hogy ez mire elég.

Az biztos, hogyha az ellenfeleinknek meg kell küzdenie a gólokért, nem a technikai hibáinkból élnek, akkor elégedettek lehetünk. Ehhez kell az a tűz és küzdőszellem is, ami megvan a csapatban. Ebben az esetben azt gondolom, hogy képesek lehetünk meglepetésekre is – mondta Bencze József.