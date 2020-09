A Vasast fogadja a KNKSE

Vasárnap megkezdődik a bajnokság a női kézilabda NB I./B Keleti csoportjában is. A GGB Zrt. Kecskeméti NKSE hazai pályán mutatkozhat be, a 17 órakor kezdődő mérkőzésen az ellenfele a Vasas lesz.

Az elmúlt heti, idegenben megnyert Magyar Kupa-mérkőzés után végre bemutatkozik hazai pályán a Kecskeméti NKSE. Akárcsak a többi helyszínen, a Messzi István Sportcsarnokban is meglehetősen szigorú intézkedések betartása mellett rendezik meg az első hazai találkozót. (Az előírásokról lásd keretes írásunkat.)

Riasztónak, akár barátságtalannak is találhatják a szurkolók a szövetség által elrendelt előírásokat, amelyeket mindenki érdekében kell betartani, márpedig barátságtalanságról szó sincs, hiszen nagy szeretettel várja az egyesület a szurkolóit, annál is inkább, mert már ezen a hétvégén is szükségük lesz a lányoknak a biztatásra.

– Bizony, a hét végén mindjárt egy nagyon kemény mérkőzéssel indítunk, hiszen az egyöntetűen bajnokesélyesnek tartott Vasast fogadjuk – nyilatkozta hírportálunknak Veress Zsuzsa, a kecskeméti klub elnöke. – A mérkőzés esélyese ennek megfelelően a vendégcsapat, de mindenképpen szeretnénk szépen bemutatkozni a hazai közönségünknek, jó volna, ha egy harcos, küzdő csapatot látnának a szurko­lók.

Az elnök asszony elmondta, hogy a keret egyébként gyökeresen átalakult, meglehetősen sok változás történt a kecskeméti lányok keretében, a szakmai stáb ugyanakkor a tavalyi évhez képest nem változott, tehát továbbra is Varga József a vezetőedző, a kapusedző segítője pedig Kovácsné Bartha Anikó.

Ami pedig a célkitűzést illeti, tulajdonképpen a középmezőnyt szeretnék megcélozni, ami ebben az esztendőben egyúttal a bennmaradást is jelentheti. – Mivel jóval több a kieső az idén, a 10–12. helyezett automatikusan kiesik a bajnokságból, de még a 8. és a 9. helyezett is kénytelen lesz osztályozót játszani. A 7. helyet mindenképpen szeretnénk az év végén megszerezni – beszélt az elvárásokról az elnök. – Nehéz bajnokság elé nézünk, az ellenfelek is jócskán erősítettek, de a pályán fog eldőlni, hogy kinek hogyan sikerült az erősítés, és hogy a megváltozott kereteket mennyiben sikerült összekovácsolni. Várjuk tehát szurkolóinkat, akiknek egyrészt a megértését kérjük a szükségszerű intézkedések miatt, ugyanakkor azon leszünk, hogy megháláljuk a bizal­mukat.