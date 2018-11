A vártnál simábban húzta be a meccsét a KNKSE

A sereghajtó, és eddig pont nélkül álló Algyőt fogadta a Kecskeméti NKSE a női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában. A kulcsemberek hiányától szenvedő kecskeméti csapat trénere, Varga József a lányokra zúdult előző heti extra terhelést tekintve „jobb félni, mint megijedni” alapon óvott mindenkit attól, hogy ezt a mérkőzést a kötelező győzelem kategóriába sorolja, de utólag, az eredmény ismeretében már nyugodtan oda lehet sorolni.

A 11. percig, 6–5-ig tartotta a lépést a hazaiakkal az Algyő, azt követően négy góllal meglépett a hazai csapat, a 18. percben már 11–7 állt az eredményjelzőn. A hazai gólok termeléséből ismét többen kivették a részüket, Kemény Dóra volt az, aki átlagon felülit vállalt, látványos átlövései helyenként élményszámba mentek. A 19. percre két góllal megközelítette a vendéglátót az Algyő, (11–9), Varga József gyorsan időt is kért, hogy fenntartsa a korábbi lendületet, és ez sikerült is. Négy perc alatt 15–9-re léptek meg a kecskeméti lányok, és a hazai részről csere nélkül bevállalt első félidő 19–13-as hazai vezetéssel zárult.

A második játékrészben körültekintő óvatossággal kezdte forgatni a csapatát Varga József, Orell Betti volt az első, akit frissítésként behozott, s milyen jól tette, Orell ugyanis emlékezetes gólgyártásba kezdett. A 41. percben már 24–15 állt az eredményjelzőn, és az újabb cserék, többek között Tóth Lilla és Krenner Fanni is elkezdte kivenni részét a találatok gyarapításából. Utóbbi először szerepelt NB I/B-s meccsen, ehhez képest imponáló higgadtsággal szerezte meg az első gólját hétméteresből. A kezdéstől a kapuban a lassan már hagyományosan remek teljesítményt nyújtó Dobó Mónikát Pálinkás váltotta fel, ő is hamar bemelegedett, és látványos védésekkel ragadtatta tapsra az egyre kevésbé elfogódott hazai szurkolókat. Az 52. percben Orell hetedik, (nem tévedés, egy félidő alatt a hetedik!) góljával meglett a közte tíz (32–22), és innen már nem is adták alább a hazai lányok, végül 36–24 arányban is megérdemelten diadalmaskodtak.

– A vártnál könnyebb győzelmet sikerült aratnunk – nyilatkozott a mérkőzés után Varga József, a hazaiak trénere. – A gólkülönbség önmagáért beszél, és mindenki játéklehetőséget kapott, és szerintem éltek is vele. Külön öröm, hogy az első NB I. B-s meccsét játszó Krenner Fanni kifejezetten ügyesen mutatkozott be.

Kecskeméti NKSE–Algyő 36–24 (19–13)

Kecskemét, 350 néző, v: Héjja, Kónya.

KNKSE: Dobó – Hárs 4, Kocsis 5, Kaiser 3, Pénzes 6, kemény 6, Karacs 1. Csere: Pálinkás – Németh, Orell 7, Tóth L. 2, Krenner 2, Egervári. Edző: Varga József.

Algyő: Kőhalmi – Lovistyék 1, Zsilák 2, Velky 3, Gercsó 1, Mikó 3, Szepesi 11. Csere: Hernádi – Vér, Kozma, Drákler, Aracsi 2, Bagi 1, Bacsa. Edző: Avar György.

Kiállítás: 6 ill. 6 perc, hétméteresek: 5/4, ill. 4/2.