A Tiszakécske mindent megtett, de a vendégeké lett a három pont

Az év utolsó őszi mérkőzését játszottak a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A két egyenlő erőt képviselő csapat közül ezúttal a vendégek gyűjtötték be a három pontot.

Nem volt túl nagy érdeklődés a mérkőzés iránt, pedig most három hónapig nem lesz mérkőzés ebben az osztályban. A találkozót a műfüves pályán játszották, mert délelőtt az NB. II-es csapat játszott az edzőpályán és nem akarták még egy mérkőzéssel terhelni a füvet. Az első játékrészben mind a két csapat nyílt sisakkal játszott, nem álltak be védekezni, és kontrákból próbáltak támadásokat vezetni. Az első igazi helyzet a vendégek előtt adódott, de a labda centiméterekkel elkerülte a kaput. Kiegyenlített játék folyt a pályán, egyik fél sem tudott a másik fölé emelkedni. A nézők meg is jegyezték, hogy aki egy gólt lő, az meg is nyeri a találkozót. Nem így lett, mert három született.

Az első találatot a vendégek szerezték a 64. percben Petrovics Kevin-Pál révén 0–1. Nem sokkal később ismét ő zörgette meg a tiszakécskei hálót, egy kitűnő akció végén 0–2. A hazaiak erre csak Káli Tibor szabadrúgás góljával tudtak válaszolni. A sorfal fölött elcsavarta a labdát 1–2. A tiszakécskeiek mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy egyenlíteni tudjanak, de ez nem jött össze nekik ezen a mérkőzésen, sőt cseh Viktor, két alkalommal is bravúrral védett.

Bagi Gábor a tiszakécskeik edzője: Aki kilátogatott a találkozóra, azt gondolom, hogy nem csalódott. Egy pörgős mérkőzést láthatott. Az első félidő megyei I-es szintű volt. A második félidőben jöttek a szokásos óriási egyéni hibák, amiből kettő gól előnyt adtunk az ellenfelünknek. Jól jön a pihenő, szüksége van rá a csapatnak. Remélem, a télen fel tudunk majd úgy készülni, hogy tavasszal ugyan olyan legyen a csapat, mint amilyen szokott lenni.

Miskovicz Bálint a kiskőrösiek edzője: Sebből vérző csapatom mindent megtett azért, hogy három ponttal távozzunk Tiszakécskéről. Gondjaink voltak, de a fiúk összekapták magukat. Ilyen csapatról álmodok a tavasszal is. Minden elismerésem ennek a fiatal csapatnak, le a kalappal előttük, csak gratulálni tudok nekik!