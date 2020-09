A Tiszakécske megnehezítette a Debrecen dolgát

Nagy nevű ellenfelet, a Debreceni VSC-t kapta ellenfeléül a Tiszakécskei LC a MOL Magyar Kupa 6. fordulójában. A civis város gárdája az elmúlt tíz év egyik legjobb magyar csapat volt, az elmúlt bajnokságban pedig még a legmagasabb labdarúgó osztályban játszottak.

Bátran kezdtek a hazaiak, nem ijedtek meg neves ellenfelüktől. Az első igazi nagy helyzetet is a Tiszakécske alakította ki a 20. percben, amikor is Máté az ellenfél térfelének közepén labdát szerzett, és teljesen egyedül vezethette a kapura a játékszert. Sajnos hiába rúgta két alkalommal is kapura a labdát, először a védőben, majd pedig a kapusban akadt el.

A második félidő elején teljesen átvette a játék irányítását a Tiszakécske. Sorra vezették támadásaikat, de a befejezéssel mindig bajok voltak. Ahogy lenni szokott, egy jobb oldali szöglet után Pávkovics fejéről a kapujukba került a labda, 0–1. Ez után is bátran támadtak a hazaiak, de a befejezések nem sikerültek. A 76. percben Bárány hasonló helyzetben, mint Máté az első félidőben, egyedül vezethette kapura a labdát, átemelte Tajtin, és a hálóba lőtt, 0–2. A hátralévő időben sem adták meg magukat a Tisza-partiak. Több lehetőségük volt a szépítésre, még az egyenlítésre is, de nem tudtak vele élni, így kiestek a MOL Magyar Kupából.

Tiszakécskei LC – Debreceni VSC

Tiszakécske, 600 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Kis Zoltán)

Tiszakécske: Tajti – Oláh, Horváth Adrián (Zádori 72.), Máté, Horváth Attila, Ternován (Szabó D. 78.), Pongrácz, Farkas, Simon (Galacs 72.), Kiprich, Fülöp. Vezetőedző: Nagy Sándor

Debrecen: Zöldesi – Bényei, Pávkovics, Sós (Bárány 46.), Poór, Kusnyir, Tischler (Kinyik 78.), Bévárdi, Varga, Kundrák (Ferenczi 60.), Korhut. Vezetőedző: Kondás Elemér

Gólszerző: Pávkovics 63., Bárány 76. Sárgalap: Pongrácz 70., Farkas 70., ill. Bévárdi 7., Bényei 74.,

Nagy Sándor: A mérkőzést nagyon jól kezdtük, több lehetőségünk is adódott. Voltak fordulópontjai a találkozónak, úgy gondolom, hogy az első játékrészben a mi akaratunk érvényesült, meg is voltak a lehetőségeink, de kimaradtak. Sajnos a második félidőben egy apró hiba miatt pontrúgásból gólt kaptunk. Onnantól kezdve kockáztatnunk kellett, így a Debrecen be tudta rúgni a második lehetőségét is. A meccs vége felé volt egy olyan érzésem, hogy ha reggelig játszunk, akkor sem tudtunk volna gólt rúgni. Ettől eltekintve gratulálni tudok a csapatomnak! Ilyen a futball, aki berúgja a helyzeteit, az nyer. Sok siket kívánok a Debrecennek a kupában és a bajnokságban!

Kondás Elemér: Igazi kupamérkőzést játszottunk a Tiszakécskével. Hat nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, kétszer utaztunk is, ezért próbáltam néhány friss játékost betenni. Amiért jöttünk, azt teljesítettük, mert a továbbjutás volt a cél, de nagyon megnehezítették a dolgunkat a hazaiak. Jó csapat benyomását keltették, szenvedéllyel játszottak, helyenként jól is, de sikerült megtörni őket. Nem féltem attól, hogy nem jutunk tovább.