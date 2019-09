A tintahalakat várja a KTE vasárnap

A KTE HUFBAU idegenbeli sikere után itthon lép pályára az NB III. Közép csoportjában, és Zoran Kuntics csapatának bizony van némi tartozása a drukkerei irányába, hiszen az utóbbi két fellépésük nem sikerült jól a Széktóiban. Biztató, hogy a múlt hétvégén magabiztos sikert ünnepelhettek a kecskeméti lila-fehérek a Honvéd II. vendégeként. Vasárnap délután a Szabadkikötő ellen lehet folytatni a megkezdett utat.

A THSE-Szabadkikötő harmadik szezonját tölti az NB III.-ban, ám eddig a Nyugati csoportban szerepeltek, mindannyiszor a kiesés ellen küzdve. Bár idén kifejezetten jól kezdték a bajnokságot, két győzelem után erős visszaesés következett, előbb egy döntetlen, majd két vereség formájában. Az sem könnyíti meg a fővárosi klub életét, hogy a héten kényszerű edzőváltáson kellett átesniük, Miskei Attila ugyanis a DVTK pályaedzője lett. Végleges megoldás még nem született az új vezetőedző személyét illetően, így a szakmai stábból Medgyesi Zoltánt, a távozó vezetőedző segítője nyilatkozott. – Őszintén megvallva, én mindig is a háttérben szerettem dolgozni, most úgy alakult, hogy Miskei Attila egy olyan lehetőséget kapott, amire nem lehetett nemet mondani. A kialakult helyzetben az volt a célunk, hogy minél jobb munkával készüljünk fel a kecskeméti meccsre, ugyanúgy készültünk, mintha nem történt volna semmi. Úgy érzem, hogy sikerült is kihozni a fiúkból a lehető legtöbbet a héten. Meglátjuk, vasárnap ebből mit tudnak megvalósítani – nyilatkozta a megbízott tréner.

A KTE HUFBAU számára nem csak azért lenne kötelező hazai pályán a három pont megszerzése, mert az aktuális ellenfele nincs jó formában, hanem azért is, mert a két hazai vereség után mindenképpen kárpótolni kell a drukkereket. Zoran Kuntics kellemes helyzetben van, hiszen a keretből mindenki bevethető, a Csepelen szerzett négy gól emellett az önbizalomra is jó hatással volt. Ettől függetlenül csak kellő koncentrációval, stabil és jó csapatjátékkal lehet esély a győzelemre:

– Az utolsó két meccse nem sikerült jól a Szabadkikötőnek, de korábban legyőzték például a Taksonyt is, úgyhogy van bennük potenciál – elemezte az ellenfelet Zoran Kuntics. – Az edzőváltás nem feltétlen jelenti azt, hogy ne lennének veszélyesek, sok csapatnál ez általában éppen pozitív fordulat. Mi most is saját dolgunkkal foglalkozunk azonban elsősorban, idegenbeli sikerünk ugyanis csak akkor lesz értékes, ha most itthon is nyerünk, pláne annak tükrében, hogy utána Pécsre megyünk. Örülök annak, hogy nincsenek hiányzóink. Múlt héten frissítettem a kezdőben, ez előreláthatólag most is így lesz, mivel a keret minden tagjára számítok. Úgy vélem, hogyha a helyzetkihasználásunkat is sikerül átmenteni a múlt hétről, akkor örülhetünk a végén.

A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik, az utóbbi idők szokása szerint a Széktói stadionnak ezúttal is csak az „A” lelátóját nyitják meg a pályaépítési munkálatok miatt.