A Taksony vendége lesz a KTE HUFBAU

Vasárnap Dunaharasztiban lép pályára a KTE HUFBAU az NB III. Közép csoportjában, a 16. fordulóban, ahol az ellenfele a Taksony lesz.

A hétvégi ellenfél, Schőn László csapata kifejezetten jó formában van ezekben a hetekben, hét közben a kupában is továbbjutottak – igaz, a KTE sem vallott szégyent az NB I.-es vendégével szemben, – így megjósolható, hogy meglehetősen nehéz kilencven perc vár a kecskeméti lila-fehérekre most vasárnap délután. A Taksonynál nem volt mindig ennyi ok a mosolyra a szezon során, hiszen az élmezőnyt megcélzó együttes az első nyolc meccséből csak kettőt tudott megnyerni, így hamarosan edzőváltás is történt a kispadon, a csapattal rajtoló Lakatos Béla helyére Schőn Lászlót nevezték ki vezetőedzőnek. Bár az első meccsét vele is elveszítette a Taksony, azóta összesen hat bajnokin maradtak veretlenek, ebből négyet meg is nyertek, emellett a MOL Magyar Kupában is állnak még. A Taksony adja a góllövő lista éllovasát is, akit Kecskeméten jól ismerhetünk, hiszen a ma már 37 éves Simon Attila korábban a KTE játékosa is volt, mégpedig nem is akármilyen időszakban, hanem az NB I.-es években. Hiába nem számít már fiatalnak, a kapu előtt még ma is kitűnően feltalálja magát, hiszen eddig 11 gólt lőtt a bajnokságban. Ahogy az utóbbi hetek, úgy ez a pár nap is nagyon sikeres volt a Taksony számára, hiszen a bajnokságban 2-1-re legyőzték otthon a Kőrösladányt, majd a kupában 2-0-ra megverték a Kozármislenyt is, és továbbjutottak.

A kecskemétiek vezetőedzője, Gombos Zsolt nincs egyszerű helyzetben a vasárnapi mérkőzés előtt, hiszen a legutóbbi két tétmeccsen, a Szeged és a Kisvárda ellen is rengeteg hiányzója volt, a sérülések nem kerülik el a társaságot, emiatt a Kisvárda elleni kupameccsen csak azok léptek pályára, akik semmilyen problémával nem küzdöttek, így aztán a keretet a szerdai kupameccsen fiatalokkal töltötte fel a vezetőedző. A Taksony ellen némileg azért bővülhet a keret, de továbbra is lesznek olyanok, akik csak a lelátóról nézhetik a meccset. A Szeged elleni hazai 1–1 csalódást jelentett a hírös városiak számára, ám a Kisvárda ellen becsülettel helyt állt a megfiatalított csapat, az NB I.-es riválisunk 1-0-os sikerrel lépett tovább a következő körbe.

– Jó szériában vagyunk benne hál’ istennek, szeretnénk, ha ez továbbra is kitartana – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően Schőn László, a taksonyiak vezetőedzője. – Tudjuk, hogy egy nagyon jó ellenféllel fogunk találkozni, de ellenük is úgy készülünk, ahogy az utóbbi hetekben bármikor. Csináljuk a napi munkát, szeretnénk folytatni a sorozatunkat. Nagyon jó mérkőzésre számítok, a kupasiker is egy plusz löketet adhat a srácoknak.

– Nagyon nehéz mérkőzésre van kilátás, hiszen egy jó erőkből álló, emellett jó szériában lévő csapattal találkozunk – elemezte az esélyeket Gombos Zsolt, a kecskemétiek mestere. – Továbbra is nagyon szűken vagyunk, ismét lesznek fiatalok a keretben és a kezdőben is. Ez nem jelent ugyanakkor semmit, itt a lehetőség nekik is, hogy megmutassák magukat. Az elsődleges az, hogy masszív védekezést nyújtsunk, emellett mindenkitől a tudása legjavára lesz szükség ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ezek azok a mérkőzések, amiken nagyon fontos, hogy betartsuk azt, amit előzetesen megbeszéltünk, mert akár egy pontrúgás is eldöntheti a pontok sorsát. Véleményem szerint nem lesz sok gól, benne van az is, hogy egy fog dönteni. Minden meccsen a győzelemre törekszünk, a körülmények ellenére erről most sem mondtunk le, hiszen győzelmek kellenek ahhoz, hogy céljaink elérése felé haladjunk.

Az NB III. Közép csoportjában az éllovas a Ferencváros második csapata, tizenöt mérkőzésen megszerzett 34 ponttal. A második helyen a Kecskeméti TE áll, szintén tizenöt mérkőzés sorsán megszerzett 32 ponttal. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát az Iváncsa foglalja el, amely tizennégy találkozóból szedte össze a 32 pontját. A Taksony a tabella alapján is veszélyes ellenfélnek ígérkezik, hiszen Schőn Lászó együttese a 7. helyen áll, 23 egységgel a birtokában.