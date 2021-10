A tabella élére állt a KTE HUFBAU

A Merkantil Bank Liga 12. fordulójában a KTE HUFBAU a Nyíregyházát fogadta. A sok hazai helyzetet hozó mérkőzésen ezúttal a döntetlennel kellett beérnie a Kecskemétnek, mely a tabella élére állt így is.

A jó formában lévő hazaiak ott folytatták, ahol a válogatott szünet előtt abbahagyták. Rögtön a 3. percben Katona előtt adódott hatalmas sansz, miután elé ütött egy beadást Fejér, de a blokkról lejött a lövése. A 11. percben már Nagy ugorhatott ki a védő szorításában, a jobb alsót célozta meg, de Fejér ezt is kipiszkálta. A KTE végig nagy fölényben futballozott, a Nyíregyháza teljesen veszélytelen volt a kapura.

A 29. percben Szabó Alex piszkálta kapura Vágó balról érkező beadását, a labda centikkel pattogott el a jobb alsó mellett. A 40. percben Nagy szögletét fejelte kapura Tóth, de megint védett a kapus, majd egy perccel később Papucsek buktatta Katonát, ami után büntető következett. A labda mögé Nagy állt oda, de a kitűnő napot kifogú Fejér megfogta a jobbra helyezett lövést.

Fordulás után az 53. percben is fogta Fortuna a vendégek kezét, Lukács, Bartha, majd Katona lövése is lejött a falról, majd Vágó átlövése kicsivel ment a jobb alsó mellé. Az 59. percben Papucsek lőtt estében egy felívelés után öt méterről, ekkor Varga védett bravúrral az első vendég helyzetnél. A 68. percben megint Katona lőhetett 16 méterről, de ez is kicsivel a kapufa mellé ment. A hajrában a Nyíregyháza is veszélyes kontrákat vezetett, de ezeket nem tudták jól lezárni, majd a 88. percben Tóth fejese is kapu mellé szállt Szuhodovszki szöglete után, így maradt a 0-0, mellyel a Kecskemét hétfőig biztosan a tabella élére állt. A hazaiak már 11 mérkőzés óta veretlenek.

KTE HUFBAU – Nyíregyháza Spartacus FC 0-0 (0-0)

Kecskemét, 1200 néző. Vezette: Dolnegó Bálint (Baghy Csaba, Tőkés Róbert)

Kecskemét: Varga B. – Tóth D., Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró – Katona (Szuhodovszki 82.), Vágó, Nagy K. (Győri B. 82.) – Bartha, Lukács D. (Puskás 75.) Vezetőedző: Szabó István

Nyíregyháza: Fejér – Szokol, Papucsek, Jánvári, Nemes – Vass (Pócsik 46.), Paku, Szabó B., Gresó – Zamostny, Novák (Márkus 77.). Vezetőedző: Szergej Pacaj