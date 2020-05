A szövetség módosította a bajnokság lebonyolítási módját

A női és férfi A-csoport rajtját illetően óvatosságból máris két lehetséges időpontot adott meg a honi szakszövetség az őszre esedékes versenykiírásban. A vírushelyzet ismeretében egyelőre két lehetséges kezdési dátummal kalkulál a szövetség, azyik október 3., a másik október 31. Amennyiben elkezdhető a bajnokság október 3-án, akkor a férfiaknál rövidített középszakaszt terveznek kevesebb mérkőzéssel, ha viszont csak a későbbi időpontban indulhat a bajnokság, akkor a következő szezonban egyáltalán nem rendeznek középszakaszt, az alapszakasz után rögtön a rájátszás következik. Az első esetben megrendezendő rövidített középszakasz azt jelenti, hogy az alapszakasz zárása után az 1–3. helyezettek, a 4–6. helyezettek, a 7–10. helyezettek, valamint a 11–14. helyezettek játszanak egymással oda-vissza a végső helyezések eldöntéséért. Ez a férfi első osztályú bajnokságban a korábbinál kevesebb játéknapot jelent. A női legfelsőbb osztályban a tavalyihoz képest különösebb változás nem lesz.

Tárgyalt ugyanakkor az elnökség a klubok nemzetközi szerepléséről, nevezetesen arról, hogy a nemzetközi kupában melyik csapatok indulhatnak. Mivel jogilag nem lehetett lezárni a félbeszakított 2019–2020-as bajnokságot, így az elnökség az elmúlt három szezon bajnoki szereplése alapján állította fel a sorrendet a csapatok között. Ennek megfelelően, a nőknél a Sopron indulhat az Euroligában, a Diósgyőr az Euroliga selejtezőjében, míg a Szekszárd, a ZTE, a Győr, a Cegléd és a PEAC nevezhet a Női Európa-kupába. A férfiaknál a Falco KC Szombathely a Bajnokok Ligájába nevezhet, míg a Körmend és a Szolnoki Olajbányász kap lehetőséget a szereplésre a FIBA Europe Cup-ban. Mindennek az előfeltétele természetesen az, hogy az európai szövetség, a FIBA is jóváhagyja a Magyarországnak jutó, tavalyi indulási jogok számát.

Ami a kialakult egészségügyi helyzetet illeti, a kijárási korlátozás vidéki eltörlése ellenére is maximális óvatosságra int a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége. Az MKOSZ a válogatott és egyéb szakmai programok 2020. május 31-ig történő felfüggesztéséről korábban meghozott döntését továbbra is fenntartja, és a klubcsapatoknak továbbra sem javasolja, hogy máris megkezdjék a szervezett edzéseket.

Pongó Máté Szolnokon folytatja

A férfi kosárlabda-bajnokság első osztályában szereplő Szolnoki Olajbányász honlapja számolt be arról, hogy a Tisza-­parti egyesület leigazolta a az NB I. A csoportjában a KTE Duna Aszfalt színeiben bemutatkozó, bajai nevelésű kosárlabdázót, Pongó Mátét. A már a felnőtt válogatottban is lehetőséget kapott, 27 éves, 185 centiméter magas irányítót a PVSK 2018-ban szerződtette Kecskemétről. Pongó Máté az első szezonjában átlagban 32 percet játszott, ezalatt 9,1 pontot szerzett, kiosztott 5,3 gólpasszt és leszedett 4,5 lepattanót is. A mögöttünk hagyott csonka szezonban 26,6 percet tölthetett a pályán meccsenként, 7,7 pontja mellé 3,8 gólpassz társult. – Pongó Mátéval két szezonra szóló szerződést kötöttünk – nyilatkozta Csősz Tamás, az egyesület ügyvezető igazgatója. – Az előző években bizonyította, hogy kiegyensúlyozott teljesítményre képes és mostanra a Magyar Bajnokság meghatározó irányítójává nőtte ki magát. Máté személyével az Olajbányász keretét egy igazi csapatemberrel erősítettük meg. – Az Olajbányász az elmúlt évtized kiemelkedő magyar csapata, nagyszerű érzés, hogy megkeresett a klub vezetése – jelentette ki az érintett. – Hamar dűlőre is jutottunk a részleteket illetően. Az a célom, hogy a pályán jó játékkal minél többet tudjak hozzátenni a csapat teljesítményéhez.