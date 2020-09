A szív diadala volt a Lajosmizse győzelme

A három forduló után a 12. helyen álló Lajosmizse a 7. helyezett Kiskunfélegyházi HTK-t fogadta a megyei első osztályú bajnokság 4. fordulójában. Nem volt a mérkőzés favoritja a Lajosmizse, de nagy akarással otthon tartották a három pontot.

Nem okozott nehézséget a lajosmizsei vezetés számára, hogy kiket állítson be a kezdőcsapatba, ugyanis eltiltások és sérülések miatt gyakorlatilag tizenegy felnőtt játékos állt a rendelkezésükre.

Legfeljebb az okozhatott fejtörést, hogy a rendelkezésre álló tizenegy embert hogyan állítsák föl. Az első tíz perc alapján úgy tűnt, hogy jól állították föl, a 10. percben ugyanis Malik indult meg a jobb oldalon, remek beadását pedig a középen érkező Halasi vágta rövid sarokba, Oroszi csak beleérni tudott a lövésbe, 1–0.

Hősiesen harcolt a hazai gárda, a vendégcsapat pedig, ahogy várható volt, igyekezett minél több helyzetet kidolgozni, és mielőbb egyenlíteni. Helyzetek végül akadtak itt is, ott is, aztán a 32. percben szabadrúgáshoz jutott a KHTK a kaputól jobbról, 22 méterről. A labdát Szabó Dávid lőtte a bal alsó sarokba, kollégájához hasonlóan Házi is beleért a lövésbe, de hárítania nem sikerült, 1–1. A második játékrészben egyre inkább a KHTK dominált, a hazaiak pedig hősiesen tartották az eredményt. A 69. percben aztán Treiber indította Halasit, Halasi balról betört a 16-oson belülre, majd középről a kapus mellett elgurította a labdát, 2–1. Több gól nem esett, így a Lajosmizsének sikerült otthon tartania a három pontot.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakosztályvezetője: – Ez a győzelem a szív diadala volt. Gratulálok a csapatnak, mert sérülések és eltiltások miatt megtizedelten is minden játékosunk küzdött az első perctől az utolsóig. Már hét közben, az edzéseken is látszott, hogy meglepetésre készül a csapat, nagy elánnal dolgoztak a srácok. Nem mi voltunk az esélyesek, a manapság népszerű statisztikai mutatókban sem biztos, hogy mi voltunk a jobbak, de a helyzetek és a gólok számában igen. Korrekt játékvezetés mellett sikerült itthon tartani a három pontot, és remélem, hogy ez a győzelem lendületet ad a továbbiakban.

Némedi Norbert: – Támadó szellemben játszottunk szinte végig, a mérkőzés nyolcvan, kilencven százalékában az ellenfelünk térfelén tartózkodtunk. A hazai csapat a kontrákra épített, amiket mi nehezen tudtunk levédekezni, ráadásul azokból kettőt értékesítettek is. Mind a két csapatnak voltak lehetőségei, a lajosmizseiek eggyel többet tudtak kihasználni, mint mi, ezért megérdemelten nyertek.

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyházi HTK 2–1 (1–1)

Lajosmizse, 180 néző, vezette: Sebestyén László (Apró Ferenc, Géró István)

Lajosmizse: Házi – Orlov, Fekete, Kenderes, Palotai, Halasi, Malik, Bán, Kovács J., Treiber, Juhász (Dóka Z. 93.). Játékos-edző: Árva Zsolt

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Valkai, Nagy V., Szabó D., Ábel (Tököli 67.), Huszka (Magony), Tóth I. (Nagy D. 57.), Makai (Oroszi D. 57.), Bálint, Palásti (Kulcsár 30.). Edző: Némedi Norbert

Gól: Halasi a 10., a 69., illetve Szabó D. a 32. percben.

Sárga lap: Fekete a 41., ill. Szabó D. a 39., Valkai a 80. percben.