A Szegedet fogadja vasárnap a KTE

Vasárnap 17 órai kezdettel a Szegedi VSE csapatát fogadja a Kecskeméti TE HUFBAU az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában, a 15. fordulóban. A jövő héten Magyar Kupa mérkőzés vár a kecskemétiekre, a vezetőedzőjük, Gombos Zsolt azonban egyelőre maximálisan a bajnokira koncentrál.

A vezetőedző a Szeged elleni mérkőzés elemzése előtt néhány mondat erejéig kitért a szerdai, akasztói edzőmérkőzésre, nevezetesen arra, hogy több olyan fiatal is bemutatkozott, akik először húzhatták fel a felnőtt keretben a kecskeméti címeres mezt.

– Többször hangoztattam már én is, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy lehetőség szerint a saját nevelésű játékosoknak is adjunk lehetőséget. Ez a szerdai, akasztói vendégeskedés egy kiváló alkalom volt arra, hogy megmutassák magukat a fiatalok, a terhelést is jól el tudtuk így osztani köztük és a felnőttek közt. Maximálisan elégedett vagyok az ifjak teljesítményével, mert a posztjukon jó teljesítményt nyújtottak, a megbeszélteket teljesítették. Jó iramot diktáltak, nyomás alá helyezték az ellenfelet, agresszívak voltak, szép gólokat is lőttek, és tetszett a bátor játékuk. A második félidőre sort cseréltünk, igyekezett az a sor is, alapvetően mindenki odatette magát. Masszív Akasztóval találkoztunk, pozitívum volt, hogy ők is futballozni akartak, a mérkőzésen voltak kemény párharcok is, úgyhogy mindkét félnek hasznos volt ez a találkozó szerintem.

A Szeged ellen rendre presztízsmérkőzéseket vív a Kecskemét. A vezetőedzőt ugyanakkor nem a presztízskérdés izgatja, de azt egyáltalán nem bánja, ha a játékosok presztízskérdést csinálnak a mérkőzésből, hiszen az csak a csapat hasznára lehet.

– Közhelyesen fog hangzani, amit mondok, de tényleg ugyanúgy készülünk, ahogy az összes többi ellenfélre. Nekem úgymond nem számít rangadónak ilyen szempontból a meccs, de nem a helyezés miatt. Ha a Kisvárda jön ide, az is csak egy meccs a többi közül, mindig ugyanolyan komolyan kell készülni, akárki legyen az ellenfél. A játékosoknak persze lehet extra egyéni motivációja, ami adhat egy pluszt a meccshez. Most, a Szeged elleni meccs előtt is ugyanúgy dolgoztunk, annyi különbséggel, hogy bejött a szerdai akasztói edzőmeccs, ami picit változtatott a ritmuson, de mi ezúttal is győzni szeretnénk, tehát a három pont megszerzés a célunk, mert ez a legfontosabb.

A hírös városiak mestere a jövő szerdán, 13 órakor esedékes MOL Magyar Kupa mérkőzés szakmai szempontból még nem foglalkoztatja, véleménye természetesen van a találkozóról, és a hazai csapat elé kitűzhető célokról. – Egészen vasárnap estig a Szeged elleni bajnoki mérkőzés az első, tehát az NB I-es Kisvárdával egyelőre még nem foglalkozunk. A kupát olyan szempontból mindig fontosnak tartottam, hogy kiváló alkalom arra, hogy akár NB I.-es csapat ellen is megmutassa magát az ember. A sorsolás NB I.-es ellenfelet juttatott nekünk. Azon a találkozón is az a célunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük majd el, de felelőtlen ígéreteket nem szeretnék tenni. A helyzetet reálisan nézve ezen a találkozón felelőtlenség lenne győzelmet ígérni, inkább azt a célt tűzöm ki majd a csapat elé, hogy tisztességgel helyt álljunk, és a pályára lépő játékosoktól is azt várom majd el jövő szerdán, hogy ennek szellemében futballozzanak majd. Azt tudom, hogy az első osztályú ellenfelünk, a Kisvárda komolyan vesz bennünket is, hiszen nagyon komolyan veszik a kupasorozatot, annál is inkább, mert a döntőt célozták meg. hogy mennyire komolyan veszik a kecskeméti fellépést, azt jól illusztrálja, hogy az előző fordulóban Körösladányban lejátszott bajnokin bizony jelen volt a megfigyelőjük.

Van egy játékos a kecskeméti keretben, Grünvald Attila, akinek különösen pikáns lesz a vasárnapi bajnoki, hiszen a kecskeméti csapatkapitány szegedi illetőségű, így aztán természetesen kitűnően ismeri az ellenfelet. És bár a szegedi gárda, becenevén Szvese az idén ősszel nem szerepel jól, a balhátvéd szerint a játékerejét tekintve sokkal többre hivatott a csapat annál, mint amit a helyezése mutat.

– Több barátom, illetve korábbi csapattársam is futballozik az ellenfélnél. A helyezésüktől függetlenül én egy jó csapatnak tartom a Szvesét, támadószellemben szeretnek játszani. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni hétvégén, de bízom benne, hogy inkább mi tudunk majd dominálni. Talán az lehet a gyengébb szereplésük oka, hogy egyelőre még nem tudták felvenni az osztály ritmusát, illetve nem szerezték még meg teljes egészében az ehhez szükséges erőnlétet. Két nagyváros játszik egymás ellen, ennek a párharcnak megvannak a maga hagyományai, biztosan ennek megfelelő lesz a hangulat is. Bízom benne, hogy mi Körösladányban visszatértünk a sikerek útjára, nagyon kellett már ez siker két nyeretlen meccs után. Remélem, akár decemberig is kitartó sorozatot tudunk ezzel kezdeni.

Borítóképünk illusztráció.