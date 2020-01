A Szeged gárdáját fogadja a KTE-Duna Aszfalt

Az agresszív védekezés döntő lesz a Szeged ellen – állítja Forray Gábor. A KTE vezetőedzője azt szeretné, ha az első perctől kezdve kemény lenne együttese.

A férfi NB I./A csoportos bajnokság 16. fordulójának pénteki játéknapján a Szegedet fogadja 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban a KTE-Duna Aszfalt. A Csongrád megyeiek otthonában sikerült nyernie a hírös városi csapatnak, és a győzelem most is a KTE célja. Forray Gábor vezetőedző szerint csak a siker elfogadható a hazai publikum előtt.

– Egy nagyon kemény, férfias ütközetre számítok – mondta a szakember, aki három és fél évvel ezelőtt tért vissza Kecskemétre, és azóta egyfolytában a lila-fehérek kispadján ül, jelenleg ő a férfi élvonalban a legrégebben egy helyen dolgozó vezetőedző. – A Tisza-partiak javuló formát mutatnak, jó játékosok alkotják keretüket, várhatóan a sérültek is visszatérnek náluk a pénteki bajnokira. Mi akkor tudunk jó eredményt elérni a meccseinken, ha jól felkészülünk az aktuális ellenfél játékából. Ez most is megtörtént, a fiúk tudják, hogy mi a teendőjük. A döntő tényező az lesz, hogy mennyire tudunk agresszívan védekezni, és abból pontos támadásokat vezetni. Ha sikerül keménynek lennünk, akkor nem lehet probléma. Ha netán puhák leszünk, akkor az semmiképp nem nekünk kedvez, így rögtön az első másodpercektől fogva harcolnunk kell. Szurkolóinkra ezúttal is nagyon számítunk, a kritikus periódusokban ugyanis mindig erőt tudunk meríteni a biztatásukból. Bízom benne, hogy ahogy eddig is, most is sokan kilátogatnak, és győzelmet ünnepelhetünk közösen.

A pénteki mérkőzéssel kapcsolatos hír, hogy a BB1.hu információ szerint távozik a Naturtex-SZTE-Szedeák kulcsjátékosa, Stefan Balmazovics, aki szabadon igazolhatóvá válik. A légiós a nyáron igazolt a Szegedhez, ahol 14 mérkőzésen lépett pályára, ezalatt 15.8 pontot, 4.2 lepattanót és 2.4 gólpasszt átlagolt (17.6 VAL). A kosaras már a hunbasket.hu szegedi csapatlistáján sincs ott.

A forduló további párosításai, péntek: Alba Fehérvár–PVSK-VEOLIA, 18 órakor. Szombat: Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Sopron KC–DEAC, Jászberényi KSE–Atomerőmű SE, OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK, mindegyik 18 órakor. Vasárnap: Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend, 18 órakor.