A szakember minden nap a folytatásra készül

Váradi Kornélnak nagyon hiányoznak már az edzések, a mérkőzések. A tréner minden egyes nap a folytatásra készül.

Váradi Kornél a KTE-Duna Aszfalt élvonalbeli férficsapatát irányító Forray Gábornak a jobbkeze, valamint az NB I./B Zöld csoportjában szereplő együttes és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia juniorgárdájának az edzője. A szakember a feleségével és kislányával jelenleg Nagykőrösön él, ahol folyamatosan felügyeli a játékosok által továbbított Polar-rendszer-adatokat, valamint Forray Gáborral közösen hétről hétre küldi az edzésterveket.

– Jó összhangban dolgozunk Forray Gáborral, kiválóan tudjuk szervezni a közös munkát – mondta Váradi Kornél a ktekosar.hu portálnak. – A fő feladatom, hogy a keze alá dolgozzak. Gondolok itt az adminisztrációra, saját csapatunk és az ellenfél feltérképezésére. Együtt szoktuk megbeszélni, hogy a meccseken milyen taktikával tudunk a leghatékonyabban pályára lépni. Videóelemzésekkel segítem továbbá a munkát, hogy a játékosaink pontosan tudják, mi az, amiben még többet várnánk, mire kell oda­figyelniük.

Váradi Kornél NB I./B-s együttese a 7. helyen állt a 15 csapatos tabellán, amikor a sportági szakszövetség a koronavírus-járvány miatt befejezettnek nyilvánította a bajnokságot.

– Szemmel láthatóan előreléptünk az előző szezonhoz képest. Az akadémiáról feljövő fiatalok és az A csoportos csapatnál kopogtató tehetségek megmutatták, hogy rejlik bennük lehetőség. Olyan meccseket is megnyertünk már, amelyeket előző évadban elveszítettünk a rutintalanság miatt. A cél, hogy a játékosok minél előbb eljuthassanak arra a szintre, hogy a legjobbak között készülhessenek, és ha élnek a lehetőséggel, pályára is lépjenek – vélekedett Váradi, aki a kialakult helyzet miatt most a családjával tudja tölteni ideje nagy részét.

– Furcsa helyzet ez most mindenki számára, így nekem is, de a legfontosabb a fegyelem és az előírások betartása. Ugyanakkor nagyon hiányzik már, hogy újra együtt edzhessünk a srácokkal, hogy ismét a kispadon üljek a meccseken. Most az a jó a szerencsétlenségben, hogy többet tudok a családommal lenni. Szakmai fronton igyekszem fejleszteni magamat, rendszerezni az eddigi tapasztalatokat, továbbá olyan videókat, elemzéseket nézek, amelyek jól jöhetnek majd. Mert természetesen mi minden egyes nap a folytatásra készülünk!