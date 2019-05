A Sugó partjára került az aranyérem

Vasárnap este a döntő mindent eldöntő mérkőzését játszották Baján, a férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjának a rájátszásában, amelynek a döntőjében a két fél második győzelméig tartó párharcában 1–1-re állt a Bajai Bácska és a Salgótarjáni KSE. A feljutást már korábban kivívott két gárda harmadik mérkőzésén nem maradt kérdés a felől, hogy a Baja a jobb.

Talán a tét nyomta rá a bélyegét a hazaiak lelkivilágára, mindenesetre tény, hogy az MNÁMK-csarnokot megtöltő hazai szurkolók által teremtett nagyszerű hangulat ellenére a bajaiak kezdték gyengébben az összecsapást, a rájátszás hajrájára egyre inkább megtáltosodó Salgótartján már 18–12-re is vezetett az első negyedben. Ám akkor rendezte a sorait a hazai gárda, és az első negyed végén már egál volt az állás. A második etapban már összeállt a hazaiak védekezésre, ugyanakkor elől is egyre magabiztosabb teljesítményt nyújtottak, így a nagyszünetre már tizenegy pontos bajai előny mellett vonultak a csapatok.

A második félidőben azonnal látszott, hogy a második negyedbeli formáját hozta ki a pályára Cservék Csaba társulata, és nem csak megtartották az előnyüket, hanem tovább tudták is növelni, a 25. perc táján már közel húsz pont volt a hazai előny. Innentől érezhető volt, hogy már nem történhet baj és nem is történt, az extra teljesítményt nyújtó, harminc pontig jutó Pongó Martin vezérletével higgadtan, türelmesen játszó bajai végül huszonegy ponttal nyerte a harmadik mérkőzést, és a feljutás mellett aranyérmet is ünnepelhet.

Bajai Bácska FKE–Salgótarjáni KSE 82–61 (18–18, 26–15, 17–14, 21–14)

Bajai Bácska: Pongó M. 30, Nagy D. 9, Jakab 18, Pálkerti 4, Vukicevic 2. Csere: Goldring 6, Ágfalvi 9, Kővágó-Laska 2, Kovács B. 2, Kollár. Edző: Cservék Csaba.

Salgótarján: Herendic 11, Hajdu 10, Kovács M. 18, Joó 7, Piukovics. Csere: Boinitzer 11, Csabák 2, Zábó 2, Kovács D., Póczos, Szőke. Edző: Ughy Albert.

– Győztünk! – lelkendezett a lefújást követően a hazaiak vezetedzője, Cservék Csaba. – Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot, az egész éves munkánkat koronáztuk meg ezzel a mérkőzéssel. Az első két meccsen fejben szerintem még nem bírtunk teljesen ott lenni, hiszen az már az elődöntőben eldőlt, hogy mind a két csapat feljutott, és emiatt egy kissé nehéz volt a fiúkat fejben ismét felpörgetni, de megbeszéltük, hogy ha harmadik meccsre kerül sor, akkor itthon megpróbáljuk azt a játékunkat mutatni, amit egész évben, és ez sikerült is. Nagyon köszönöm a srácoknak az egész éves munkát, ami ki is jött a játékunkon. Az lehet, hogy valójában nem ekkora különbség van a két gárda között, amit az eredmény mutat, de a mai mérkőzést megérdemelten nyertük meg ekkora különbséggel. Nem így akartuk, tehát nem akartunk mi harmadik meccset, ugyanakkor viszont mégis nagyon jól jött ki az, hogy itthon ünnepelhettük a bajnoki címünket ilyen szép számú hazai közönség előtt. Most ünnepelünk, a jövő héten még lesz egy-két edzés, és utána elkezdődnek majd a tárgyalások. Természetesen nekimegyünk a Piros csoportnak, és megpróbálunk egy minél jobb idényt játszani. Már az első évben szeretnénk az élbolyban végezni, utána pedig bármi lehet.

Vendég edző nyilatkozata:

– Ma nem voltunk elég élesek, a Baja a játék minden elemében jobb volt – nyilatkozta a salgótarjániak mestere, Ughy Albert. – Gratulálok nekik a bajnoki címhez. Mi pedig ma még egy kicsit szomorkodunk ugyan, de erre egyébként véleményem szerint nem sok okunk van, hiszen elsődleges célunkat, a feljutást elértük.

–2010-ben nyertük meg ugyanitt a csapattal telt ház előtt a junior bajnokságot, az volt hasonló érzés – nyilatkozta a hazai csapat színeiben harminc pontig jutó Pongó Martin. – Utána Kecskemétre kerültem, ott az U20-szal is tudtunk nyerni két bajnokságot, de a bajai lévén a bajai sikerek az igazán kedvesek a számomra. Örülök, hogy itt játszhatok, és szeretném, ha esetleg még tovább tudnánk javulni. Én úgy érzem, hogy sok van még bennünk, mert egy tehetséges társulat jött össze most Baján. Jövőre egy erősebb bajnokságban fogunk játszani erősebb ellenfelek ellen, de szerintem a Hepp kupában bizonyítottuk, hogy akár már az idén is megálltuk volna a helyünket abban a mezőnyben is, a következő bajnokságra meg csak fejlődni fogunk. Köszönjük a lelkes szurkolást a közönségnek, mert fantasztikus hangulatot teremtettek.