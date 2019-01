A sportos életről tartottak előadást

A Jogging Plus Sportegye­sület Sportos élet címmel indított rendezvénysorozatot, amelynek keretében ezen a héten szerveztek újabb előadást Kiskunfélegyházán. Az egyesület fontosnak tartja, hogy tevékenységével és példamutatásával a mozgás szeretetére, az egészséges életmódra ösztönözze a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

A konferenciát ezúttal is Balla László alpolgármester nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy ismét sikerült olyan előadókat meghívni, akik a sportágukban már letettek valamit az asztalra. Elmondta: bízik abban, hogy városukban, a különböző sportágakban továbbra is jó eredmények születnek. Reményét fejezte ki, hogy a legközelebbi találkozáskor már kész lesz a birkózócsarnok, illetve más olyan pályák is, amelyek biztosítják a félegyházi sport előrehaladását.

A fórumon először Lajtos Márton többszörös magyar bajnok hosszútávfutó, edző beszélt a versenyző, edző és a szülő kapcsolatáról, amely az ő szavával élve necces. A szülő ugyanis a gyermek sportolásának a legfőbb segítője, illetve elrontója lehet. A szülő, edző, gyermek egységnek egy hullámhosszon kell lennie, ám ez nem mindig van így. Egy jó edzőnek a gyerekek olyat is elmondanak, amit a szülőnek esetleg nem. Fontos az, hogy a szülő ne avatkozzon bele az edző munkájába, ellenkező esetben sokat tud ártani. Maximálisan meg kell bízni a szülőnek az edzőben, mert a tréner tudja, hogy mit csinál. Gyerekkorban nem az a cél, hogy bajnok legyen valakiből, hanem, hogy megszerettessék vele a mozgást, a sportot. Később majd eldől, hogy a gyerek marad-e abban a sportágban vagy abbahagyja. Lajtos Márton hangsúlyozta: nagyobb baj akkor szokott lenni, amikor a szülő a gyerekét többnek akarja látni, mint ami ő volt. Ez káros felfogás. El kell engedni a gyereket, mert ha tehetséges, akkor nyer érmeket, ami ösztönző hatással van rá, és kedve lesz a munkához. Ahhoz, hogy magasabb szintet érjen el, minden évben többet kell edzeni. Éppen ezért nagyon fiatalon nem lehet megterhelni őket. A tanulás és a sport kapcsolata is fontos. A jó sportolók általában jó tanulók is. Lajtos Márton még hozzátette, hogy egy sportból annyit lehet kivenni, amennyit az ember belefektetett a munkába.

Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója, szintén többszörös magyar bajnok triatlon és duatlon sportágakban, az utánpótlás-nevelésről tartott előadást. Levezette, hogy hogyan kell a gyerekekkel különböző korban foglalkozni. Beszélt arról, hogy milyen támogatásban részesülnek a triatlonban a különböző korosztályú versenyzők. Az ő előadása már inkább szakmai jellegű volt. A szövetség munkájával kapcsolatban megemlítette, hogy mivel nem kiemelt sportágról van szó, kevesebb pénzzel rendelkeznek, mint egy NB III.-as labdarúgócsapat. Ettől függetlenül vannak olyan fiatal versenyzők, akik ott vannak Európa és a világ élvonalában.

Az előadók között volt Boronkay Péter paratriatlonista, paralimpikon, világ- és Európa-bajnok, aki a sportolói élet kihívásait, küzdelmeit saját életén keresztül mutatta be. Elmondta, hogy úszóként kezdte, és ott is jó eredményeket ért el. A triatlonnal 2006-ban ismerkedett meg, akkor még az épek között edzett és versenyzett. Egy évvel később a győri duatlon-világbajnokságban indult, és az utolsó helyen végzett. Akkor közölték vele, hogy parasportolóknak is van verseny. Azóta náluk indul. Az első kerékpárja egy mountain bike volt, amin az első és hátsó féket egyedi megoldással integrálták, hogy egy kézzel is képes legyen kezelni. Azóta számtalan kerékpárt vásárolt, az utóbbi években pedig szponzoroktól kapja a megfelelő járgányt. Bemutatta a bal karja protézisét, amibe egy bizonyos szögben tudja beletenni a felsőkarját. Péter néhány érmét is megmutatta a jelenlévőknek. Szerencsés embernek mondta magát, mert az elmúlt öt évben profiként tudta űzi a triatlont. Ez nem azt jelenti, hogy ebből is él, de komoly edzők irányítják a munkáját, és vannak szponzorai, ez a sport ugyanis nem olcsó szenvedély. A pályafutását a riói olimpiáig tervezte, de most már megcélozza Tokiót.

Németh László, a Jogging Plus egyesület elnöke a 2018-as Athén maratonról tartott élménybeszámolót. Az elmúlt év áprilisában döntötték el, hogy néhányan kimennek ősszel Görögországba, hogy lefussák a klasszikus futótávot. Dr. Nemes Nagy Tiborral, Nagy Sándorral és Bella Zoltánnal utaztak ki, és szenzációs élményben volt részük. Néhány fotóval és egy videóval is illusztrálta az eseményeket. A futás végén derült ki számukra, hogy az athéni maraton nem is olyan könnyű, mint előzetesen gondolták, mert voltak benne kemény emelkedők, és nem éppen alföldi futóknak való. Bella Zoltán a futás holtpontjairól is beszámolt, de ettől függetlenül ő is nagy élményként könyvelte el az athéni kalandot.

A fórum végén a jelenlévők közül többen is odamentek az előadókhoz és feltehették kérdéseiket egy-egy érintett téma iránt. Természetesen kaptak is megfelelő választ. A Sportos élet elnevezésű konferencia az elkövetkezendő időben folytatódni fog.