A sport szeretetére nevelték a gyerekeket Halason

Idén másodszor tartotta meg a Halasi Box Club az Ütős tábort a sportolni vágyó fiataloknak. A gyerekek a Szent Imre utcai edzőteremben tartott bokszleckék mellett egyéb érdekes programokon is részt vettek az öt nap alatt.

A tizenkét fős gyerektársaságból többen voltak, akik a tábor edzésein próbálták ki először az ütős sportág mozdulatait. A szervezők azonban fontosnak tartották, hogy a fiatalok más sportokkal is megismerkedhessenek.

– Meglátogattuk a birkózókat, Csapi Antal tartott edzést nekünk, kedden a halasi lovardában vezettek körbe minket, ahol mindenki nyeregbe ülhetett. Így a gyerekek ízelítőt kaphattak más mozgásformákból is, hisz a cél elsősorban a sport – és nem kizárólag a boksz – megszerettetése a fiatalokkal – hangsúlyozta Varsányi Vera, a Halasi Box Club elnöke.

A sport mellett helyet kapott a szórakozás, a játék öröme is a tábor ideje alatt

– Szerettük volna, ha a gyerekek jól érzik magukat, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az edzések közé más, színes programokat is szervezzünk. Kézműves-foglalkozást tartottunk nekik, egy másik nap hűtőmágneseket készíthettek, illetve voltunk a kunfehértói és a halasi strandon is. A tavalyi évhez hasonlóan – csak akkor Sóstón –, idén is volt faültetés. Egy platánt ültettünk el Kunfehértón. Fontosnak tartom, hogy a környezettudatosságra is felhívjuk a gyerekek figyelmét. Emellett most is elrejtettünk a fa tövében egy üvegcsét, benne a táborozók neveivel, hátha évek, évtizedek múlva, aki megtalálja, kedves emlékeket ébreszt majd benne – mondta Varsányi Vera.

A hét zárásaként a gyerekek ellátogattak a halasi tűzoltóállomásra, ahol megnézhették a tűzoltóautó felszereléseit, megkérdezhették a bevetések részleteiről a szakembereket és legnagyobb örömükre beülhettek a tűzoltójárműbe is. Péntek délután pedig az arra motivált és megfelelő felszereléssel (többek között kesztyűvel és fogvédővel) rendelkező táborozók egy házi bokszmérkőzés keretein belül mérhették össze erejüket és tudásukat.