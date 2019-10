A siófoki gárdát fogadja a Tiszakécske LC csapata

Két hét szünet után a 13. fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II.-es bajnokság. A Duna Aszfalt-Tiszakécske LC csapata a BFC Siófokot fogadja vasárnap 14.30 órától.

Nem ez az első eset az idei NB II.-es bajnokságban, hogy válogatott mérkőzés miatt két hét szünet van. Ezt az időt a csapatok megpróbálják jól kihasználni. Taktikai elemeket gyakorolnak, naponta két edzést tartanak és felkészülési mérkőzéseket játszanak. A Duna Aszfalt-Tiszakécske LC csapata is két edzőmérkőzést játszott. Először a Debreceni VSC otthonában léptek pályára, majd az Eszék együttesét (horvát) fogadták. A hajdúságiak az első félidőben az NB I.-es csapatukat, a másodikban vegyes gárdát küldtek pályára, az eredmény 1–1 lett, míg az Eszék elleni találkozót 3–1-re megnyerte a TLC.

– Mindkét meccs jól szolgálta a felkészülést a vasárnapi, Siófok elleni küzdelemre. Simon Antal vezetőedző több olyan játékost is pályára küldött, akik eddig kevesebbet szerepeltek – mondta Puskás Zoltán, a tiszakécskeiek csatára. – Jelenleg a tizenötödik helyen állunk, rajtunk kívül a Nyíregyházának, a Dorognak és a Szolnoknak is tíz pontja van, a gólkülönbség rangsorol. Nagyon fontos mérkőzések várnak ránk, mindent megteszünk, hogy győztesként hagyjuk el a pályát vasárnap. Tudjuk, hogy a Siófok jó csapat, korábban az NB I.-ben is szerepeltek. Jó a hangulat a csapatnál, azon vagyunk, hogy minél hamarabb visszataláljunk a helyes útra. A sérültjeink lassan felépülnek, Batizi-Pócsi Balázs is elkezdte már az edzéseket, Csáki Robi és Horváth Adrián is bekapcsolódott a munkába, kezdünk kiegészülni. Nagyon várjuk, hogy mindenki teljes értékű játékos legyen – tette hozzá Puskás Zoltán.

Az NB II. állása

1. MTK Budapest 11 7 3 1 30–16 24

2. Budafoki MTE 11 7 1 3 23–13 22

3. FC Csákvár 10 7 0 3 20–18 21

4. ETO FC Győr 11 6 3 2 18–9 21

5. BFC Siófok 10 6 3 1 17–9 21

6. Gyirmót FC Győr 11 6 2 3 17–8 20

7. Szeged-Cs. G. 10 4 4 2 13–11 16

8. Vasas FC 10 4 2 4 18–15 14

9. Soroksár SC 10 4 2 4 13–18 14

10. Kazincbarcika 11 3 5 3 14–13 14

11. FC Ajka 10 3 3 4 23–20 12

12. Haladás 11 2 6 3 13–14 12

13. Békéscsaba 10 3 2 5 11–16 11

14. Nyíregyháza 11 3 1 7 16–20 10

15. Tiszakécske VSE 10 3 1 6 10–16 10

16. Dorogi FC 10 3 1 6 8–16 10

17. Szolnoki MÁV FC 10 3 1 6 8–17 10

18. Budaörs 10 2 3 5 10–16 9

19. Vác FC 11 1 1 9 8–25 4

20. Balmazújváros 0 0 0 0 0–0 0

A Balmazújvárost kizárták.