A sikeres fogyás türelemmel és fokozatossággal lehetséges

A fogyás az egyik legnépszerűbb újévi fogadalom, sokak esetében azonban a kezdeti lelkesedés már január végére elillan. Vágó Petra kecskeméti sportedző és táplálkozási tanácsadó, a Petra Aerobic Stúdió vezetője szerint a félbehagyott fogyókúrák sikertelenségének egyik legfőbb oka, hogy a fogyni vágyók túl gyorsan szeret­nének túl sok változást véghez vinni életükben. Holott a fogyás lassú folyamat, sikerének kulcsa a türelemben és a fokozatosságban rejlik. Márpedig érdemes kitartani, ugyanis a jól átgondolt és megszervezett súlycsökkentés nemcsak esztétikai, hanem komoly egészségügyi előnyökkel is járhat.

A szilveszter éjféli koccintás után sokan fogadalomtétellel vágnak neki az új esztendőnek. A saját magunknak tett újévi ígéretek toplistájában a legelőkelőbb helyet évről évre a sportolás elkezdésére, azzal összefüggésben pedig a súlycsökkentésre vonatkozó fogadalmak foglalják el.

Vágó Petra kecskeméti sportedző és táplálkozási tanácsadó elmondta: mozgásstúdiójában az új év kezdetén mindig ugrásszerűen megnő a jelentkezők száma.

– Minden januárban jön a dömping, mikor folyamatosan jelentkeznek az új vendégek. Nagyon nagy lendülettel vetik bele magukat a mozgásba – mondta Vágó Petra.

Sokak esetében azonban a kezdeti lelkesedés igencsak kérészéletű

– Körülbelül negyven százalékuk lemorzsolódik. Minden év elején szoktam három hónapig tartó fogyókúraversenyt szervezni, mely pluszmotivációt jelent számukra. Akik beneveznek, jellemzően ki is tartanak. Tapasztalataim alapján az elmaradók általában egy hónap után, január végén adják fel elhatározásukat – közölte.

Nézetei szerint a félbehagyott fogyókúrák sikertelenségének egyik legfőbb oka, hogy a fogyni vágyó hirtelen túl sok változást szeretne eszközölni az életében. A fogyás ugyanis lassú folyamat, sikerének legfőbb kulcsa a türelem és a fokozatosság. Ahhoz, hogy a súlyvesztés egészségesen és hatékonyan menjen végbe, a mozgásszegény életmód és a rossz táplálkozási szokások együttes megváltoztatására van szükség, azonban csak szépen lassan, lépésről lépésre.

– Nagyon fontos, hogy az ember ne akarjon hirtelen mindenről, a lisztről, a cukorról egyszerre leszokni. Emellett azt sem érdemes átmenet nélkül elhatározni, hogy mától kezdve mindennap mozogni fog. Nagyon sok lesz egyszerre – fejtette ki, majd hozzátette: a fogyókúra kezdetén érdemes tervet készíteni.

– Először el kell dönteni, mi a fogyni vágyó célja. Nagyon fontos, hogy ez a cél reális legyen, tehát ne akarjon három hónap alatt húsz kilogrammot fogyni. Azt szoktam mondani, hogy hetente körülbelül fél kilogramm fogyás a reális, bár ez nyilván egyénfüggő. Hiszen száz kilogrammból jóval könnyebb ötöt fogyni, mint például hatvan kilogrammból – fejtette ki a szakértő.

A terv elkészítésekor érdemes utánajárni, mi minden tartalmaz cukrot és lisztet, melyek fogyasztását a siker érdekében javasolt elhagyni. Vágó Petra tapasztalatai alapján ugyanis sokak igencsak téves elképzelésekkel bírnak a kérdést illetően.

– Sokan nem tudják például, hogyha valaki megiszik két deciliter cukros üdítőt, ugyanannyit tesz, mintha megenne egy tábla csokoládét. Szintén sok vendégem rácsodálkozott már, hogy a gyümölcsök is tele vannak szénhidráttal, tehát hizlalnak. Természetesen egészségesek, így fogyasztani kell gyümölcsöket, de okosan: például nem banánt és nem lefekvés előtt. Emellett többen közölték már velem, hogy bár nem esznek fehér kenyeret, kiflit és zsömlét igen. Utóbbi kettőben azonban ugyanaz a liszt van, mint a kenyérben – mondta.

Javaslata alapján a mozgás gyakorisága tekintetében kezdetben heti két-három alkalom optimális, melynek legalább egy óra hosszán keresztül kell tartania.

– A tíz-húsz perces csodaedzések sajnos semmit nem érnek. Minimum 35 perc kell ugyanis, mire beindul a zsírégetés. Fontos továbbá, hogy mindenki egészségügyi állapotának és súlyfeleslegének megfelelő mozgásformával kezdjen. Aki például nagyon nagy súlyfelesleggel bír, annak egyáltalán nem szabad futással vagy ugrálással kezdenie, hiszen csak tönkreteszi az ízületeit. Számukra kezdésnek a séta vagy a lépegetős edzések javasoltak – fejtette ki.

A villámdiétákhoz hasonlóan a fogyasztó csodaszerektől sem érdemes sikert remélni

– Ha a zsírégető kenőcsök, teák, csodabogyók hatásosak lennének, minden második ember tökéletes alakkal sétálna az utcán, hiszen nem igényelne különösebb erőfeszítést a fogyás. Ráadásul van köztük, mely nem csupán hasztalan, hanem kifejezetten káros is – hívta fel a figyelmet a sportedző.

Elmondta: a fogyni vágyók legnagyobb motivációja az esetek többségében a nyári strandszezon. Sokan vannak továbbá, akik esküvőjük vagy egészségi állapotuk miatt döntenek az életmódváltás mellett.

– Nagyon sokan jönnek inzulinrezisztenciával, mely a cukorbetegség előszobája, valamint pajzsmirigy-alulműködés miatt, mely mostanában szintén nagyon gyakori betegség. Mindkettő esetében az orvosok a sportot javasolják, és a vendégeimen látom, hogy a mozgás és a helyes étrend rengeteget képes javítani az állapotukon. Vannak, akik a gyógyszert is el tudják hagyni – fejtette ki, majd hozzátette: továbbá sokan jelentkeznek edzéseire gerincbántalmak, derék- és ízületi fájdalmak miatt, valamint gyakran azért, mert nem tudnak teherbe esni.

Divat edzésre járni

Hangsúlyozta: mindezen betegségek kialakulásában nagy szerepet játszik a korunkra jellemző rossz táplálkozás, mozgásszegény életmód és a sok stressz. Nagy örömére azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre többen fordítanak figyelmet testük karbantartására, és egyre inkább divat edzésre járni.

– Ezt az is bizonyítja, hogy Dél-alföldi Mozgolódó címmel az Ezt válaszd Kecskemét! program keretében uniós forrásból szombatonként fél tíztől ingyenes, alakformáló edzéseket tartok a Zrínyi iskola tornatermében, és minden alkalommal óriási az érdeklődés. Fiatalok, idősek hétről hétre együtt mozognak és tesznek az egészségükért – mondta.

Mindössze három hónap kellett a sikerhez

Kis-Hugyecz Nikolett két évvel ezelőtt, a barátnője javaslatára jelentkezett Vágó Petra edzéseire.

– Előtte is edzettem már, de volt egy kis kihagyásom. Öt éve pajzsmirigy-alulműködést állapítottak meg nálam. Három évig mindennap gyógyszert szedtem, de semmit nem változott az értékem.

Átkerültem egy másik orvoshoz, aki a sportot és az étrendváltoztatást ajánlotta. Emellett akkor már babát is terveztünk párommal, és a nőgyó­gyászom is ugyanezt javasolta. Mondta, hogy a fogyás is segíti a könnyebb teherbeesést – fejtette ki.

Vágó Petra októberben összeállított egy személyre szabott étrendtervet Nikolett számára, aki annak betartása mellett rendszeresen, hetente három alkalommal járt edzésekre.

– Három hónap alatt hárommal csökkent a pajzsmirigyértékem, és januárban meg is fogant a kislányom. Az étrend betartása egyáltalán nem volt nehéz, bár eleinte féltem tőle. Nagyon gyorsan beleszoktam, sőt a párommal együtt csináltuk, aki teljesen önként csatlakozott és tartotta az előírásokat. Sokkal jobb lett a közérzetünk – mondta el Nikolett, aki immár második gyermekét várja. Áldott állapota ellenére, ahogy elsőszülött kislánya esetében, jelenleg is heti két alkalommal jár könnyített edzésekre.

– A kislányomnál a szülés előtti utolsó hónap kezdetén fejeztem be az edzést. Nagyon sok energiát és kitartást adott. Ráadásul mindössze 7 kilogrammot híztam a terhesség alatt – mondta büszkén, mosolyogva a kismama.

