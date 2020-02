A sereghajtót fogadja péntek este a KTE-Duna Aszfalt

A férfi NB I./A csoportos bajnokság alapszakaszának 19. fordulójában a Jászberényt fogadja a KTE-Duna Aszfalt. A találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

A sereghajtó Jászberénynek zsinórban hét vereség után sikerült nyernie a legutóbbi bajnoki fordulóban, a Szegedet győzte le 81–75-re Berényben.

– Lelkileg nagyon kellett már a győzelem – mondta a Zagyva-parti klub honlapjának nyilatkozva Mészáros Máté, akire különleges meccs vár péntek este. A játékos ugyanis több szezont is lehúzott a KTE színeiben. – Rengeteget kaptam Kecskeméttől, sok minden odaköt. De pénteken másfél órára minden érzelmet ki kell zárnom, csak a meccsre kell koncentrálnom, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A KTE erőssége, hogy a csapat magja jól összeszokott, illetve végig kontrollálni tudják a játékot. Gyors, atletikus mozgással lehet esélyünk a győzelemre.

A KTE-Duna Aszfaltnak szintén egy rossz szériát sikerült megszakítania a legutóbbi fordulóban, hat vereség után győztek az Alba otthonában 90–80-ra. A Fehérvár elleni siker azonban akkor ér majd igazán sokat, ha a Berény ellen is sikerül nyerni.

– Abból nem szabad kiindulni, hogy a Jászberény most jelenleg az utolsó helyen áll a tabellán – mondta Forray Gábor vezetőedző. – Nem becsülhetjük le ellenfelünket, mert az végzetes hiba lenne. Az előző forduló is megmutatta, hogy bárki tud nyerni bárki ellen. Rendkívül fontos meccs lesz ez számunkra, hogy elérjük a céljainkat, ezért teljes erőbedobással készülünk. Mindenképpen nyerni szeretnénk, de ez egyáltalán nem lesz könnyű feladat, mert az új edzővel új szemlélet is érkezett Jászberénybe. Keményebb, verekedősebb lett a védekezésük, kellemetlen játékot képviselnek. A keretük egyben van, mind a légiósok, mind a magyarok tekintetében. Ha a héten átbeszélteket a pályán is betartjuk, és olyan érett, higgadt kosárlabdát mutatunk be, mint azt tettük Székesfehérváron, akkor biztosan győzelmet ünnepelhetünk a bajnoki szünet előtt – tette hozzá a szakember arra is utalva, hogy a jászságiak elleni találkozót követően a férfi felnőtt kosárlabda-válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt egy hónap szünet lesz a honi A csoportos bajnokságban.

A 19. forduló további párosításai, péntek: Kaposvári KK–Szolnoki Olajbányász, Naturtex-SZTE-Szedeák–Egis Körmend, mindkettő 18 órakor. Szombat: Oroszlány SE Lions–Sopron KC, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár, Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE, mindegyik 18 órakor. Kedd: DEAC–PVSK-VEOLIA, 18 órakor.