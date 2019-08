A Qualisport Racing negyedszer diadalmaskodott a világkupán

Újra hazai pályán láthatta a publikum a Qualisport Racing csapatát és a Scania Qualisport Torpedót: Kovács Miklós pilóta és különítménye az FIA Baja világkupa-­sorozatának magyarországi futamán, a Hungarian Baján állt rajthoz, ahol immáron negyedszer aratott győzelmet a kamionos kategóriában.

A pilóta szokás szerint állandó társaival, Czeglédi Péter navigátorral és Ács László fedélzeti szerelővel vágott neki az ezúttal várpalotai központtal megrendezett, azonban a szokásos, klasszikusnak mondható területeket, például a legendás lőteret is magában foglaló derbinek.

– Mindig nagy öröm hazai pályán szerepelni, ráadásul ezúttal mindannyian ki voltunk már éhezve a versenyzésre – mondta a pilóta, Kovács Miklós. – Az itteni pályákon mindig nagy élmény száguldozni, és bátran mondhatom, hogy kalandokban ezúttal sem szenvedtünk hiányt. Sajnos, idén minimális volt a kamionos mezőny, egyetlen ellenfelünk is hamar búcsúzott, de ez cseppet sem szegte kedvünket. Mivel idén a szokásosnál kevesebb versenykilométer van bennünk, arra törekedtünk, hogy folyamatosan fokozzuk a tempót, ami sikerült is. A tervek szerint januárban újra visszatérünk a nemzetközi hadszíntérre, így ez a futam a felkészülésünket szolgálta, volt lehetőségünk arra, hogy kipróbáljunk különféle új megoldásokat és beállításokat. Kellemes versenyhétvégén vagyunk túl, és nagy öröm számunkra, hogy idén is mi vihettük haza a kamionosok győzelmi serlegét a Hungarian Bajáról.

A Qualisport Racing negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa-forduló kamionos mezőnyében: a Scania-alakulat korábban 2010-ben, 2017-ben és 2018-ban bizonyult a legjobbnak a legnagyobb versenyjárművek között.