A pontszerzéshez is bravúrra lenne szüksége a RÖPKE csapatának

Nehéz feladat előtt áll szombaton a HÉP-RÖPKE SE, a kecskeméti lányok ugyanis a Vasas-Óbuda vendégei lesznek. A hírös városiak győzelemmel kezdték ugyan az idényt, ám a siker jóval nehezebben született meg a vártnál. Hasonló meglepetésben bízik most Csala Bernát – fordított szereposztásban.

– Mi tagadás, ősszel, a két csapat kecskeméti találkozóján meglepett minket a Vasas a nyitásaival – nyilatkozta a kecskeméti tréner –, 3:0 arányban nyertek akkor a vendégek. Kár lenne tagadni, hogy ennek a találkozónak is a fővárosi gárda az esélyese. Ugyanakkor remélem, hogy tanultunk az őszi mérkőzésből, jobban oda fogunk figyelni a nyitásfogadásokra, és ha győzni nem is, de talán pontot megfelelő hozzáállással tudunk szerezni. Amire a jelenlegi helyzetünkben, amikor a tízcsapatos tabellán a hetedik helyen állunk, nagy szükségünk lenne. A riválisunk, a Szeged is képes volt a Vasas ellen bravúrra, mi is megpróbáljuk.