A pontszerzés a minimum

A KTE-Piroska Szörp a férfi NB I. 9. fordulójában a Buda­kalász KZRT vendége lesz szombaton 17 órakor. Az Eger elleni vereség után érthetően csalódottan vágtak neki a heti munkának a kecskemétiek, de szomorkodni már nincs idő, hiszen újabb olyan találkozó jön, ahol pontszerzési esélyekkel lépnek pályára.

Az Eger ellen csupán egyetlen góllal maradt alul egy hete a Kecskemét, ami azóta is fáj a csapatnak, hiszen a közvetlen rivális ellen mindenképpen nyerni szerettek volna otthon. Vereség után készül a Budakalász is, hiszen legutóbb a kis Veszp­rém győzte le a Pest megyeieket hét góllal. Bencze József szerint könnyebb lett volna úgy elmenni Budakalászra, hogy némi önbizalmat gyűjtenek, de ezzel most már nem szabad foglalkozni, csak azzal, hogy idegenből ponttal vagy pontokkal térjenek haza.

– Rányomta a heti munkára értelemszerűen a bélyegét a sikertelenség, de megpróbáljuk ebből a srácokat kirángatni – mondta Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Mindenkit bánt, hogy nem sikerült legyőznünk az Egert, de most már Budakalászon szeretnénk mindent megtenni azért, hogy legalább pontot szerezzünk idegenben.

A két csapat a nyári felkészülési időszakban már találkozott, akkor kiélezett mérkőzésen 34–31-re nyertek a hazaiak. A végjáték lehet most is a kulcs a kecskemétiek számára, hiszen az Eger ellen pont az a rutin hiányzott még az utolsó támadásnál, amivel egy mérkőzést be lehet húzni a végén.

– Jobb lett volna természetesen egy kicsit több önbizalommal, egy győzelem után menni Budakalászra, de ezen már nem kesereghetünk. A Budakalász egy nagyon jó középcsapat, erős és magas védősorral. Emellett van két kiváló kapusuk, akik nagy magabiztosságot tudnak hozzátenni a védekezéshez. Belső poszton olyan átlövőik vannak, akik szívfájdalom nélkül vállalkoznak a külső zónából is. Teljesen félre kell tennünk a legutóbbi meccset, csak előre szabad már tekinteni. Mindent meg kell tennünk Budakalászon is ahhoz, hogy megszerezzük az első pontunkat vagy pontjainkat – mondta Bencze József.