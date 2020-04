A partnerei kitartását kéri a kecskeméti utánpótlás sport

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. közel kétezer fiatal sportolását szervezi, irányítja. A gyermekek szülei a jelenlegi helyzetben aggódva kérdezik, hogy miként lesz a folytatás a járvány elmúltával. A gazdasági társaság ügyvezetője, Ivkovicné Béres Tímea az eddigi támogatókban bízva úgy gondolja, hogy nem csorbulnak az ifjoncok érdekei.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt az élet minden területén lelassult az élet, így a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémiát és a Kecskeméti Sportiskolát (KeSI) működtető Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nél is.

– Ezekben a hetekben a legtöbb vállalkozás próbál különféle kreatív, eddig nem alkalmazott megoldásokat bevezetni annak érdekében, hogy a legyőzze a veszélyhelyzet okozta akadályokat és működésben maradjon, illetve akár előre is lépjen – mondta Ivkovicné Béres Tímea, a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója. – A munkatársakkal, a sportágak vezetőivel és edzőivel összefogva a fiatalok töretlen fejlődése érdekében az országban elsőként alakították ki a digitális sportoktatás stratégiáját tizenkét sportágban. Ezzel a kiemelkedő szakmai gárda és a sportközösség egyben tartását is elértük és a sportolói nevelési hozzájárulás befizetés felfüggesztésével pedig a családok terheit csökkentettük – tette hozzá az egykori 108-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, aki olyan vállalkozást vezet, amely közel 2000 kecskeméti gyerek sportolását szervezi, irányítja. Érthető tehát, hogy sokan, elsősorban a sportoló gyermekek szülei érdeklődnek nála az újraindulásról. Aggódva figyelik és kérdezik, hogy a várható gazdasági visszaesés mellett hogyan lehet majd finanszírozni a kosárlabda akadémia és a sportiskola működését.

– Minden felelős vezető már most gondol a jövőre, arra az időszakra, amikor újraindul az élet. Természetesen mi is folyamatosan figyeljük az újabb és újabb rendeleteket, próbálunk felkészülni a folytatásra. A rendelkezésünkre álló információk alapján az utánpótlás központi finanszírozása nem változik. Az érintett látvány-csapatsportágakban – a kosárlabdában, a kézilabdában, a vízilabdában, a röplabdában és a jégkorongban – továbbra is megmarad a vállalkozások tao-felajánlásainak felhasználási lehetősége, míg a másik nagy bevételi forrásunk az önkormányzat támogatása. Ilyen szempontból tehát törvényileg biztosított a folytatás. Természetesen nagyon lényeges, hogy a tao-felajánló vállalkozások értsék és tudják, hogy mi a kecskeméti sportoló fiatalok jövője miatt kérjük az együttműködésüket akár az új rendszer szerinti májusi adófizetéskor, vagy az adóelőlegük felajánlásakor. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a partnereink kitartanak mellettünk, és kellő felelősséggel gondolkodnak a fiatal sportolók jövőjéről. Bár a jelenlegi helyzet nehéz mindenki számára, reméljük, ezúttal hasonlóképpen sikerül majd közösen biztosítani a gyerekek sportolásának feltételeit és ezzel támogatni őket az álmaik megvalósításában – mondta az ügyvezető.