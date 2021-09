A nyolc közé kerülne a Bajai Bácska férfi-kosárlabdaegyüttese

Augusztus elején megkezdte a felkészülést a 2021/2022-es szezonra a Bajai Bácska FKE. Három hét múlva az NB I./A csoportból kieső Jászberény ellen indul a bajnokság.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Bár a bajnokság felénél még a hatodik helyen álltak, az előző szezont a tizedik helyen zárta a Bajai Bácska FKE az NB I./B Piros csoportjában.

– A pandémia megnehezítette a munkánkat a bajnokságban, egyrészt azért, mert ahol edzeni szoktunk (MNÁNK Sportcsarnok), onnan kiszorultunk, mivel nem lehetett az oktatási intézményekbe bemenni. Így a Dr. Posta Sándor Sportcsarnokba kerültünk, ahol csak egy órát tudtunk edzeni naponta – mondta Hosszú István, a Bajai Bácska FKE elnöke.

– Másrészt december végén az együttes nagy része koronavírusos lett. Januárban emiatt nem is játszottunk meccset, el kellett halasztani azokat. Egyedül a Nyíregyháza nem abszolválta ezt, oda három felnőttel mentünk, valamint az U20-as fiatalokkal.

A kihagyás után a felkészülés sem a tervek szerint végződött, jött egy mélyrepülés, több meccset veszítettünk el zsinórban úgy, hogy mindig a mérkőzés végét veszítettük el igazán. Fizikálisan nem voltunk olyan állapotban, hogy mérkőzéseket tudjunk nyerni.

Ha a játékosállományukat vesszük figyelembe, akkor alulteljesítettünk. A play-offban pedig sajnos a sérülések is megtizedelték a csapatot, mivel Jakab Péter és Milos Vukicsevics is megsérült, végül a kilencedik helyért vívott csatában alulmaradtunk a Nagykőrösi Sólymok KE ellen, és a tizedik helyen zártunk. Az új szezonra azonban nagyobb elánnal kezdtünk hozzá – mondta az elnök.

Augusztus elején megkezdte a felkészülést a Baja az NB I./B-re. Eddig két edzőmeccset játszottak, hétvégén pedig Nagykőrösön lépnek pályára.

– Jól folyik a felkészülés, túl vagyunk két edzőmeccsen. Az első mérkőzésen hazai pályán fogadtuk a Budapest Honvéd csapatát, amely nagyon jó erőt képvisel. Sajnos nem jött össze a győzelem, még elég szezon eleji formában játszottunk, sok labdát eladtunk, és a lepattanókat sem úgy szedtük, ahogyan kellett volna. Majd idegenben a Pécsi VSK-Cargate csapata ellen győztünk. Itt nagyon tetszett a mutatott játék, aránylag jól szedtük a lepattanókat is, továbbá a védekezést is sikerült megbontanunk. Nagyon jó kiosztások születtek, amiből dobóhelyzeteink lettek. Közel húsz ponttal győztünk, ráadásul a fiatalok is játéklehetőséghez jutottak a végén. Szombaton ismét pályára lépünk, Nagykőrösön a Lucifer-­tornán veszünk részt, ahol a hazaiak mellett a Vásárhelyi Kosársuli vagy az Óbudai Kaszások ellen is játszunk – mondta Hosszú István.

Több változás is történt a keretben a nyáron, új edzővel kezdi a bajnokságot a Bácska.

– Bizalmat szavaztunk egy kezdő edzőnek, Délity Bencének. Elégedettek voltunk Cser­vék Csabával, jól végezte a dolgát, csak szükség volt egy kis vérfrissítésre. A bajnokság végén Milos Vukicsevics és Gold­ring Gergő is távozott a csapatból. Utóbbi a PVSK-Cargate-ba igazolt, játszottunk is ellene a napokban. Illetve vannak fiataljaink, akik továbbtanulnak, rájuk sem számíthatunk jövőre. Ami viszont öröm számunkra, hogy a saját nevelésű kosarasunk, az élvonalban szereplő Bagó Martin visszatért, vele erősödtünk. Érkezőnk más nagyon nincs. Fiatal játékost nem szerettünk volna hozni, mivel büszkék vagyunk arra, hogy Jakab Péteren kívül szinte mindenki bajai a csapatban, így a jövőben is a saját fiataljainknak szavaznánk bizalmat – mondta az elnök.

Szeptember 24-én a Jászberény ellen idegenben kezdik meg a bajnokságot.

– Bízom benne, hogy tudunk meglepetést okozni és megverhetjük a Jászberényt. Idén a bajnokságban szeretnénk a nyolc közé bejutni, habár a mezőny eléggé erősödik. Bízom abban is, hogy a sérülések elkerülnek bennünket és teljesítjük céljainkat – mondta Hosszú István.