A Nemesnádudvar a hibátlan Kunbaját fogadja

Vasárnap délután 15 órai kezdettel a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában rangadót vív a jelenleg a 3. helyen álló Nemesnádudvar és az eddig hat bajnokijából mind a hatot megnyerő Kunbaja az előbbi otthonában.

Remekül kezdte az őszt a Nemesnádudvar. Bár az első fordulóban hazai pályán csak egy pontot szereztek a Tompa vendéglátójaként, az azt követő négy mérkőzésüket nyerték, és a négy győzelemből hármat örök rangadón arattak. A Hajóst idegenben, a Dusnokot és a Sükösdöt pedig hazai pályán sikerült legyőzniük. Utána jött hazai pályán egy döntetlen a Csanád ellen, majd Simon István csapata némi meglepetésre kikapott Szeremlén.

A Nemesnádudvar azon csapatok közé tartozik, amelyeknél a nyáron nem volt jelentősebb játékosmozgás. – A nyáron valóban nem volt népvándorlás, továbbra is helyi illetőségű játékosok alkotják a keret zömét, nálunk ugyanis ez az alapelv, hogy elsősorban lehetőleg helyi kötődésű játékosokból álljon össze a keret – nyilatkozta Simon István, a nemesnádudvariak vezetőedzője. – Volt egy fontos távozónk, a nyáron ugyanis Nébl Martin a megye egyes Kalocsába igazolt, és vele bizony olyan félévre való húsz gól is távozott, így aztán nem tagadom, hogy egy kicsit tartottunk attól, hogy az ő hiányát nagyon megérzi a csapat. Érkezett azonban a helyére Schaffer Ádám, aki a LUA Baja csapatából öregedett ki, és bár sok helyre hívták, a kiváló infrastruktúra és a jó hírű szakmai munkánknak köszönhetően a mi klubunkat választotta. Ugyanakkor a nyár óta a mi csapatunkat erősíti Csordás Zalán is, aki eleve nemesnádudvari, és külföldről Magyarországra visszatérve egy sükösdi kitérő után tért haza, mint labdarúgó is hozzánk. Őket hamar befogadták a többiek, gyorsan beépültek a keretbe. Nekik köszönhetően nem is gyengültünk, és a bajnokság rajtja előtt a célkitűzésünk az volt, hogy legalább az 5. helyre odaérjünk a végén. Reméljük, hogy ez sikerülni is fog.

A jelenlegi helyezéssel elégedettek Nádudvaron, bár épp a nagy rangadó előtt nincs a legjobb formában a csapat. – Most éppen nem vagyunk a legjobb formában. Döntetlent játszottunk az Érsekcsanáddal, majd a múlt hétvégén kikaptunk Szeremlén. Ugyanakkor az őszi idénnyel összességében nem lehetünk elégedetlenek, hiszen jól szerepeltünk az örök riválisokkal vívott nagy rangadókon. Számunkra a legnagyobb meccsek, és egyben a legnagyobb közönséget vonzó meccsek azok, amiket a Sükösd, a Dusnok, a Hajós és az Érsekcsanád ellen vívunk. A Dusnokot ráadásul immáron hat éve nem sikerült legyőznünk, ez három héttel ezelőtt viszont sikerült, és a szomszédvár legyőzése mindenkit kárpótolt, nyugodtan mondhatom, hogy a szeremlei vereséget előre aláírták volna a szurkolóink és mi is, ha valaki azt mondta volna, hogy az a vereség a Dusnok legyőzése az ára.

A hétvégére készülve két sérültről tudott beszámolni a mester. – Nébl Krisztofer és Harsányi Gábor maródiak, bár az utóbbi a reményeim szerint már pályára tud lépni vasárnap. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen ismerjük a Kunbaját. Az idén ugyan még nem láttuk őket játszani, de a korábban már volt alkalmunk megtapasztalni, hogy egy nagyon jó, rutinos játékosokból álló nagyon jó csapat, egy, a szó pozitív értelmében agresszív társaság. Az idén ráadásul nincs is hazai pályájuk, tehát nekik meg se kottyan idegenben játszani. Így aztán a mérkőzés mindenképpen háromesélyes. Ezzel együtt azon leszünk, azért dolgozunk, hogy sikerüljön itthon tartani a három pontot. Az ősszel szerencsére volt egy-két olyan mérkőzésünk, amely igen magas nézőszámot vonzott, meggyőződésem, hogy ezúttal is érdemes lesz, és nem is csak a nemesnádudvari szurkolóknak kilátogatni a pályánkra.

A Nemesnádudvar hétvégi vendége, a listavezető Kunbaja úgy hibátlan még mindig az őszi idényben, hat mérkőzés után is a Déli csoportban, hogy az összes eddigi mérkőzését idegenben játszotta. Nagyszerű teljesítmény a hat mérkőzésből elért hat győzelem, ugyanakkor óhatatlanul is adódik a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a teljes őszt idegenben játssza a csapat.

– Ennek egyszerű a magyarázata, éppen felújítás alatt áll a pályánk – nyilatkozta Nagy István, a Kunbaja elnöke. – Egy 140 millió forintos beruházás keretében szeretnénk újjávarázsolni. Illetve nem is csak szeretnénk, hiszen már folyamatban, sőt, előrehaladott állapotban vannak a munkálatok. Egyebek mellett teljes gyepcserére kerül sor, megújítjuk a lelátót, és rendbe tesszük a pálya világítását, ezek a fő csapásirányok. A világításnak köszönhetően nyáron is tudunk majd késő esti meccseket rendezni, az új világítás ezt lehetővé teszi majd. Mindezzel október végére, november elejére már elkészülünk, de a tavaszi idény előtt már nem használjuk a hazai pályánkat, ezért játssza a csapat az ősz folyamán minden mérkőzését idegenben.

Amelynek a szereplése voltaképpen nem meglepetés a vezetőség számra. – Arra, hogy hat forduló után is száz százalékos lesz a csapat, nem számíthattunk, de túlságosan nem is lepett meg minket, hiszen a célkitűzés a bajnokság előtt az volt, – különösen az után, hogy a Baja és a Géderlak távozott ebből a csoportból – , hogy az első vagy a második hely valamelyikét megszerezzük – tért át a jó szereplésre az elnök, aki izgalmas mérkőzést vár a hétvégén.

– A Nemesnádudvar egy nagyon jó csapat, megtekintettük őket az elmúlt hét végén, a Szeremle elleni meccsük alkalmával is. De véleményem szerint egyébként az egész mezőny nagyon erős és kiegyensúlyozott, és annak ellenére, hogy a tabellán igen nagy különbségek alakultak ki, a játékot, a csapatok játékerejét tekintve nem sok különbség van a mezőny tagjai között, inkább csak eredményességben. Inkább a kapu előtti eredményesség, a helyzetkihasználás az a tényező, amely a jelenleg fennálló különbségeket kihozta. A Hajóst mi például nyolc góllal megvertük, de játék képe alapján az sem volt olyan sima mérkőzés, mint amilyennek az eredmény alapján látszik. Egyszóval kiegyensúlyozott ez a mezőny, így aztán lehetünk bár listavezetőnk, egyetlen mérkőzés előtt sem jelenthetjük ki, hogy mi lennénk az esélyesei. Különösen nem a nemesnádudvari rangadó előtt, annál is inkább, hogy Nemesnádudvaron soha nem is sikerült még nyernünk. Az ellenfelet tiszteljük tehát, de a célunk ezzel együtt természetesen éppen az, hogy ezt a rossz sorozatot megtörjük. Tehát győzni szeretnénk, de háromesélyes mérkőzésre számítok, ami pedig a szurkolókat illeti, meggyőződésem, hogy igaz futballcsemegében lesz része annak, aki kilátogat a nádudvari sporttelepre vasárnap délután háromkor.