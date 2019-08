A negyvenkettedik büntető döntött a kiskőrösi maratoni kupacsatában

Szerdán játszották a megyei kupa harmadik fordulóját, amelyből a győztesek már az országos táblára kerülnek. A Kiskőrösi LC a Kecskeméti LC csapatát fogadta. Mindkét csapat nagyon akarta a továbbjutást, ám az óriási küzdelem 0–0-s döntetlent hozott, az azt követő, majd félórás büntetőpárbaj pedig végül a Kecskemétnek sikerült jobban.

Napsütés és kánikula fogadta a pályára kifutó csapatokat, akkor még senki sem gondolta volna, hogy a kupacsata vége felé már félő lesz, hogy besötétedik. A 8. percben Szűcs Dominik cselezte be magát a bal oldalon a hazai 16-osra, 12 méterről lőtt, Ámann biztosan védett. Fegyelmezetten küzdött mind a két gárda, látszott, hogy a felek tartanak egymástól. Az első negyedóra zárásakor Major indította Bozsikot, aki a bal oldalon előretört, 15 méterről nagy lövést adott le a bal felső sarok irányába, Ámann azonban a levegőben úszva védett. Az első igazi hazai helyzetre 19 percet kellett várni, akkor Salami lőhetett középről, 17 méterről, Erdélyi vetődve mentett. Négy percre rá egy vendég szabadrúgásból a hazaiak indíthattak egy veszélyes kontrát, amelynek a végén Katona lőhetett, Erdélyi azonban ismét a helyén volt. A legnagyobb helyzet a 34. percben maradt ki, akkor az igen agilis Katona tört be balról, remek ütembe lőtte az ötösre a labdát, a berobbanó Kapus közeli bombáját a kecskeméti hálóőr hatalmas bravúrral védte. A félidő zárásaként Major próbálkozott 20 méterről, labdája azonban Ámann ölébe szállt.

A második játékrész első negyedórája eseménytelen küzdelemmel telt, egészen a 60. percig. Akkor Major tört be remek cselekkel balról a 16-oson belülre, középre adott, Szűcs Dominik a kaputól tíz méterre, középről megcélozta az üresen tátongó bal alsó sarkot, a labda azonban a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Kisvártatva Szűcs vitte le a labdát az alapvonalig, beadott, Stein letálalta a labdát Majornak, aki tíz méterről, középről lőhetett, de csúnyán mellé durrantott. A 62. percben Salami került nagy helyzetbe egy jó passz után, hét méterről kapura is lőtt, az elmozduló kecskeméti kapus azonban káprázatos mozdulattal visszanyúlva bravúrral hárított. Volt tehát már meccslabda itt is, ott is. A 68. percben az a Pintyi indította remek ütemben Polyákot, akiről az volt az érzése, hogy akár holnap reggelig is bírná. Óriási ziccer alakulhatott volna ki, ha Polyák éri el előbb a labdát, a kecskeméti portás azonban nagyszerű ütemben futott ki tisztázni. Az utolsó húsz percre már szemmel láthatóan iszonyúan elfáradt mind a két gárda, hiába, amatőr csapatok számára pokolian megterhelő a szerda-szombat ritmus. Ennek ellenére mentek az utolsó pillanatig becsülettel, abban az idegölő tudatban, hogy itt már a legapróbb hiba is végzetes lehet. A 79. percben Szedmák kapott egy jó passzt a 16-os sarkán, azonnal a léc alá tekert, Ámann azonban szögletre mentett. A szögletből Szedmák majdnem ugyanott kapta meg a labdát, mint az előbb, ezúttal sem teketóriázott, balról tekert a kapu irányába, a labda azonban a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. A 83. percben egy hazai szögletet követő kavarodás után Kapus elé pattant a labda, ő 20 méterről lőhetett, de a lövése mellé szállt. A hosszabbítás három percében mindkét csapat vezetett még egy-egy veszélyes akciót, de már megváltás volt mind a huszonkét játékos számára a hármas sípszó. Pedig hol volt még a vége.

A büntetőrúgásokat a vendégek kezdték, mindjárt ki is hagyták az elsőt, ám a második körben a hazaiak is hibáztak, így hamar egál lett az állás, az első öt-öt ember után pedig 3–3. Érdekesség, hogy a hazai kapus, Ámann az első öt kijelölt között vállalkozott a 11-es rúgásra, magabiztosan be is lőtte a magát. Ezután következett aztán még nem kevesebb, mint harminckét büntető. Az idegőrlő 11-es sorozatban a hazai gárda négyszer is előnybe került, Ámann ugyanis négy alkalommal is hárítani tudott, a hazaiak azonban egyszer sem tudták az előnyt győzelemre váltani. Már majdnem lement még egyszer mind a tizenegy ember, – akárcsak a fák között a nap –, és újra Erdélyi, a kecskeméti kapus következett volna, ám a fiatal hálóőrnek minden bizonnyal nem nagyon akarózott még egy büntetőt rúgnia azok után, hogy az első körben az ő labdájába Ámann beleért, ugyanis minden erejét összeszedte, és negyvenkettedik büntetőt hárította, eldöntve ezzel a csatát. Jöhetett a kecskeméti ünneplés, de mind a két csapat nagy tapsot érdemelt.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC 0–0, büntetőkkel 15-16

Kiskőrös, 200 néző, vezette Kiss Anikó Tünde (Petyrity József, Ézsiás Gábor)

Kiskőrös: Ámann – Katona (Oláh 66.), Pintyi, Kapus, Salami, Madácsi, Rácz, Patai (Kovács B. 46.), Mokrickij, Vajda, Geiger (Polyák 46.. Edző: Miskovicz Bálint

Kecskeméti LC: Erdélyi – Rákóczi, Csordás, Stein (Vass 90.), Szűcs, Pusztai (faragó 64.), Zsoldos, Kőrös, Módra, Bozsik (Szedmák 76.), Major. Edző: Nagy Lajos.

sárga lap: Kapus 30., Rácz 45. perc.