A munkában bíznak a KSC-nél

Csendben, de csak a szó képletes értelmében csendben teltek az elmúlt hónapok a Kecskeméti SC csarnokában, a Bóbis Gyula sportcsarnokban, a munka ugyanis intenzíven folyt, a Csikós Ábellel, a Kecskeméti SC fél éve kinevezett vezetőedzőjével folytatott beszélgetésünk alatt is folyamatosan jött a csatazaj az edzőteremből és a két szorítóból.

Tavaly nyáron történt az a váltás, amikor Csikós Ábelt nevezték ki a Kecskeméti SC vezetőedzőjének. Az élet azóta is a megszokott medrében folyik a Bóbis Gyula Edzőcsarnokban. Tornákon is szerepeltek már a kecskeméti ökölvívók. – Elég szép eredményeket értünk el – tekintett vissza munkássága első heteire a vezetőedző. – A megújult szakmai stáb első versenye még tavaly júliusban volt, a Testvérváro­sok Kupája Kiskunhalason, ahonnan két arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel tértünk haza. Aztán nem volt sikertelen – egy hónappal később – a szegedi nemzetközi fesztivál kupa sem. Ott egy arany-, és négy ezüstérmet szereztek a sportolóink. Bobán Rikárdó nyert aranyérmet, Orbán Dávid, Lőrik Levente és Borsos Tamás pedig ezüstéremmel tért haza Szegedről.

Azóta főleg a munkáé volt a főszerep, amelyet manapság egy négyfős stáb végez a Kecskeméti SC háza táján. – Délután fél háromkor a kicsiké a csarnok, őket Asztalos József ismerteti meg az ökölvívás alapjaival – jelezte Csikós Ábel, hogy a megszokott napirend nem változott a bunyósok otthonában. – Az immáron 69 éves, de az ökölvívás alapjait továbbra is ifjonti hévvel átadó Asztalos József Kecskeméten játszott szerepét nem lehet eléggé kiemelni, ő gyakorlatilag a KSC ökölvívó-szakosztályának a gerince. Aki csak Kecskemétről indult, az szinte mindenki az ő keze alól indult, jómagam sem vagyok ez alól kivétel, pedig már nem tegnap kezdtem a sportágat. Ami sikert elértek valahol a kecskeméti bunyósok, abban az ő munkája is benne volt. Hogy egy közelmúltbeli példát hozzak: a két évvel ezelőtti, budapesti ifjúsági világbajnokságon ezüstérmes Orbán Adrián is az ő neveltje. A kicsik közt most is van egy ígéretes tehetség, a most már 40 kilogrammos súlycsoportban szereplő Gyapjas Márkó. 2019-ben ő volt a serdülő magyar bajnokság győztese, most bekerült a válogatott keretbe is, nagyon reméljük, hogy az idei Európa-­bajnokságra ki fog jutni. Négy órától Németh János edző kezében van a marsallbot, akkor már inkább a bunyóval nemrég ismerkedő junioroké és a serdülőké a terep. A délutáni két tréninge tehát a nevelde. Aztán este hatkor kezdődik azoknak az edzése, akik a klubot a versenyeken képviselik.

– Ezek a gyerekek már keményen csinálják. Ugyanazt a munkát végzik, amit annak idején velem is végeztettek az edzőim. Ugyanis büszkén mondhatom, el, hogy engem még a Papp Laci bácsi is tanított, sőt, három alkalommal a ring sarkában is mögöttem állt, kétszer Európa-­bajnokságon, egyszer az USA–Magyarország csapatmérkő­zésen. Büszke vagyok arra, hogy olyan neves edzőktől tanulhattam a sportágat, mint Papp László, Badari Tibor, Balzsay Karcsi bácsi és a Szántó Öcsi bácsi. Nemcsak bunyózni tanultam tőlük, hanem azt is igyekeztem ellesni, hogy hogyan kell edzősködni. Amit tőlük kaptam, azt próbálom én is átadni a srácoknak, és most már kezdenek jönni az eredmények. Az esti edzéseket ugyanakkor nem egyedül vezetem, Lakatos Róbert is fontos partner. Róbert mögött eredményes amatőr múlt áll, profiként is komoly eredményeket ért el. Most ő is edző lett, és velem együtt foglalkozik a versenyzőkkel, nagy nyeresége a klubnak.

A legfrissebb élmények Egerhez kötődnek. – Február elején jártunk Egerben, egy pofonpartin – így nevezzük bunyós berkekben a nem hivatalos, de fontos előkészületi tornákat. Hat bunyósomból öten szépen szerepeltek, csak úgy izzott a levegő a teremben. Borsos Tamás ellenállhatatlanul bunyózott, a harmadik menetben le is padlózott az ellenfele, Szabó István is szép ökölvívást mutatott be. Orbán Dávid láttán az volt a külső szemlélő érzése, hogy szinte meg akarja semmisíteni az ellenfelet, nem is csoda, hogy lehengerlő győzelmet aratott, de Simon Endre is már a második menetben KO-val győzött. Bobán Rikárdó pedig úgy harcolt, mint egy hős, mintha az életéért küzdött volna, de ennek is meglett az eredménye, mert nagyon szépen és biztosan nyerte a meccsét.

A munka eredményességét a közeljövőben újra eredményekkel igazolhatja a KSC. Ezen a héten rendezik a fővárosban az Énekes István-emlékversenyt. Ezen – több versenyző egyéb elfoglaltsága miatt – csak egy főt tudnak indítani, az ifjúsági korosztályú, 75 kilogrammos súlycsoportban induló Lőrik Levente képviseli a kék-fehér színeket.

Az évente Egerben sorra kerülő Bornemissza Gergely-emlékversenyen, amely komoly nemzetközi megmérettetés a junior- és az ifjúsági korosztály számára, Lőrik Levente mellett még négy versenyző indul. A 75 kilogrammos, junior Bobán Rikárdó, 60 kilogrammban pedig a junior Szabó István és a szintén junior Simon Endre.