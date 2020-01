A mozgás, amely hozzájárul a test és a lélek harmóniájához

Egyre népszerűbb mozgásforma a Taiji, amelynek jellemzője, hogy a hangsúlyt az egészség megőrzésére és javítására helyezi. Ennek magas szintű művelője a Solton élő Chen stílusú Taiji Quan mester, Molnár Gábor, aki húsz éve ismerkedett meg és mélyült el ebben a világszerte kedvelt, sok évszázados tudásban, ő a sportág dél-magyarországi régiójának vezetője.

Molnár Gábor Chen stílusú Taiji Quan mester azt vallja, hogy ez a mozgásforma sokat segít az embereknek az egészséges életvitelben. Jótékony hatása többek között kiterjed a vérkeringés serkentésére, a testtartás és az egyensúlyérzék javítására, az erő és a rugalmasság fejlesztésére, a stressz csökkentésére. Éppen ezért nem csak műveli, hanem tanítja is a mozgást több településen, Solton, Kiskőrösön és Kecskeméten, tanítványai oktatnak Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason, Pécsett, Pakson, Kaposváron is.

– Gyermek- és fiatal koromban is szerettem sportolni, a középiskolában ismerkedtem meg a küzdősportokkal. Először a kick-boxszal, majd dzsúdózni kezdtem. Edzői diplomát szereztem karatéból és dzsúdóból is – beszélt a kezdeti időkről Molnár Gábor.

Ezután tovább mélyítette tudását a különböző keleti harcművészetekben. Jött a Wing Chun, majd a Yang és Wu stílusú Taiji és 1999 óta a Chen stílusú Taiji, amelyet Han Kuiyuan mestertől tanult, aki tanítványává fogadta.

A mester útmutatása alapján több éven keresztül tanulta a Taijit, amely elmondása szerint egy olyan kínai harcművészeti és egészségmegőrző módszer, amely nagyon jótékony az egészségre és az erőnlétre. Ősi technika, amelyet a Chen család fejlesztett ki. Magában foglalja a fizikai gyakorlatokat, orvoslást, masszázst és a természettel való szoros együttműködést is, amelyeket nem is lehet elválasztani egymástól. A Chen család által kialakított technika egyedi, mivel a család egyik katonai elöljáró tagja dolgozta ki az 1600-as években. Sokáig titkosan kezelték a tudást, generációkon keresztül csak a családtagoknak adták tovább. Sok idő eltelt, míg végül idegenek is megtanulhatták. A Chen stílusú Taijinak filozofikus, orvosi és harcművészeti vonulata is van, légzésterápiát is tartalmaz. Ma már a gyakorlók kilencven százaléka egészségmegőrzésre használja, és csak kevesen értik a harci alkalmazásait.

Molnár Gábor beavatására nyolc év tanulás után, 2007-ben került sor. A kínai hagyományok szerint a beavatással a mester elismeri a tanítvány eddigi munkáját, őt is mester szintre emeli. Mivel Kínában családi rendszerben gondolkodnak, ez azt is jelenti, hogy a mester fiává fogadja, értelemszerűen kettőjük kapcsolata szoros, bizalmi.

Molnár Gábor 2004-ben kezdett versenyezni. Aktív versenyzőként hazai és nemzetközi versenyeken is kiemelkedően szerepelt ebben a harcművészeti ágban. Huszonegyszeres magyar bajnok, négyszeres világkupa első. Magáénak tudhat Európa-bajnoki és világbajnoki első helyezéseket is.

A legrangosabb tornára, a Pekingi Harmónia Világkupára is sikerült kijutnia 2012-ben. Ott megnyerte a pusztakezes, illetve fegyveres kategóriákban mindkét első helyet, ami után következett a Mesterek Tornája. Ebben is megnyerte az első helyezettnek járó díjat, amely azért is nagy fegyvertény, mivel itt a szakág legjobbjai indultak a világ minden tájáról és jellemzően a versenyzők több mint kilencven százaléka kínai származású volt.

Molnár Gábor Chen stílusú Taiji mester ma már nem versenyez, nyolc város oktatását szervezi, irányítja és a masszázst is gyakorolja.

– Jelenleg az eddigi tapasztalatok alapján próbálom egységbe rendezni a taiji technikai repertoárját. Tíz szintes rendszerben foglalom össze a tanítást, hogy későbbiekben is tudják majd folytatni az utánunk jövők. Magyarországon eddig senki nem rendszerezte ezeket a tanokat és úgy gondolom, ilyen szinten senki sem látott bele ennek kultúrájába. Ez a rendszerezés sokéves munka, amelyben elkészültekor benne lesz az elmúlt évek tapasztalata és a tanulók munkája is. Úgy gondolom, hogy minden elért eredmény mögött többnyire ott van egy láthatatlan stáb, így ha elvégzem a munkát, az nem csak az én eredményem lesz, hanem a Chen stílusú Taijit gyakorló közösségé is – összegezte Molnár Gábor Chen stílusú Taiji Quan mester.

Megyei sportdíjjal ismerték el Molnár Gábor tevékenységét

Molnár Gábor solti Chen stílusú Taiji mester 2017-ben a Bács-Kiskun Megye Sportjáért díjat kapott a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés döntése alapján, amelyet a Lakiteleken megrendezett díjátadón vett át. A díjra a solti képviselő-testület javasolta több évtizedes tevékenysége elismeréseként.