A Miskovicz-legénységre nehéz csata vár idegenben

A hétvégén a 12. fordulót rendezik meg a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Szombat, 13 óra 30

Kerekegyházi SE–Harta SE

V.: Tóth Róbert (Farkas Attila, Berger Tibor).

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza technikai vezetője: – Nem könnyű ellenfelet fogadunk ezen a hét végén, és tudjuk, hogy jó csapat a Harta, de számunkra a bajnokság hajrájában már mindegy, hogy ki az ellenfél, attól függetlenül, hogy kit fogadunk, hazai pályán, a lelkes szurkolótáborunk támogatása mellett nem lehet más a célunk, mint a három pont begyűjtése. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy az előző fordulóban sikerült a Félegyháza vendégeként egy igazi, nagyon szoros ki-ki mérkőzést játszanunk. Sajnos a kevés lehetőségéből a Félegyháza használt ki többet, de a csapat hozzáállása olyan volt, amire lehet építeni. A keret nálunk is meglehetősen megfogyatkozott, a három állandó sérült mellett megannyi betegség is sújt minket, de ezzel a bajnokság ezen szakaszában már nem vagyunk egyedül. Akik lehetőséget kapnak, azok viszont mindent megtesznek a győzelemért.

Tiszakécskei LC II.–Kecel FC

V.: Tóth Csaba (Erdélyi Ádám, Barta Viktória).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. vezetőedzője: – Hasonlóan jó és tüzes meccset várok, mint amilyet az előző idényben játszottunk Kecelen, a szurkolók is hasonlóan jó mérkőzésre számíthatnak. Mi mindig támadó focira törekszünk, ezúttal sem lesz másképp. Nem vagyunk eredménykényszerben, de ha meg akarunk felelni magunknak, akkor csakis a három pont megszerzése lehet a cél a találkozón.

Vasárnap, 13 óra 30

Akasztó FC–Kecskeméti LC

V.: Fehérvári Patrik (Farkas Krisztián, Szabó Gábor).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A keretünk rendben van, hiányzók nincsenek, a héten a fejekben próbáltunk rendet teremteni. Erre meg is volt az okunk, hiszen két olyan mérkőzés áll mögöttünk, amelyen már csak pillanatok választottak el minket a győzelemtől, mégis hagytunk elúszni két-két pontot. Fontos, hogy még egyszer ne járjunk így. A hétvégi ellenfelünk egy fiatal, lelkes, jó erőben lévő, sokat futó csapat, amely az idén ősszel szép eredményeket ért el. Tiszteljük őket, de számunkra nincs más választás, győzni kell, hiszen a szurkolóink számára csakis a győzelem az elfogadható eredmény.

Soltvadkerti TE–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Fehérvári Patrik (Farkas Krisztián, Szabó Gábor).

Szabó Attila, a Soltvadkert edzője: – Végre sikerült idegenben is pontot szereznünk, az első győzelmünk azonban még mindig várat magára. Ismerjük a Félegyházát, de szeretnénk nyerni ellenük. Bízunk benne, hogy teljes csapattal tudunk felállni, betegségek és munkahelyi elfoglaltságok miatt ez azonban még kérdéses. Bízom a csapatomban.

Bácsalmási PVSE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Maurer János (Minda Gábor, Juhász Szabolcs).

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – A játékosoknak tilos a tabellára nézniük. Nem számíthatunk arra, hogy egy laza és könnyű meccs vár ránk, mert akkor nehéz helyzetbe kerülhetünk. Csakis a győzelem az elfogadott. Az utolsó két fordulóban nem jól játszottunk, van egy hazai döntetlenünk és egy idegenbeli vereségünk. Mindenképpen nyernünk kell, hogy tudjunk csatlakozni az élbolyhoz. Rajcsányi Richárd és Andi Taci sérültek sajnos. Én győzelemre számítok a Kiskunhalas ellen.

Jánoshalmi FC–Lajosmizsei VLC

V.: Maurer János (Minda Gábor, Juhász Szabolcs).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Szabadszálláson sikerült nyernünk, ez önbizalmat adhat a hazai meccsünkre. A Lajosmizse három gólt rúgott a Kalocsának, tehát egyáltalán nem lebecsülendő csapat. Hazai pályán mindent megteszünk a győzelemért. Tavaly ilyenkor ötöt rúgtunk nekik. Ezúttal biztos nem lesz akkora a különbség, de kevesebbel is beérnénk, számunkra most az a lényeg, hogy a három pontunk meglegyen. Főleg, hogy ezután két komoly rangadónk következik a Kiskőrös és a Kalo­csa ellen.

Kalocsai FC–Kiskőrösi LC

V.: Fenyvesi Szabolcs (Molnár Adrián, Kovács Tamás).

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: – Az edzésen elmondtam a fiúknak, hogy ez az a mérkőzés, amelyre várni érdemes, hogy egy megyei labdarúgó egy ilyennél nagyobb meccsről nem is álmodhat. Tudjuk, hogy nagy rangadó előtt állunk, minden feltétel adott ahhoz, hogy jó mérkőzést játsszunk a Kiskőrössel. Bár folyamatosan vannak sérültjeink, hetek óta a pénteki edzésen dől el az, hogy kire számíthatok. Ettől függetlenül bármilyen összeállításban lépünk pályára, van esélyünk megállítani a Kiskőröst. Több alkalommal is láttam őket játszani, és az a véleményem, hogy játékban nem emelkednek ki a mezőnyből, az viszont látszik, hogy a csapategységük nagyon erős. Megpróbálunk felkészülni arra, ami a legnagyobb erősségük, próbáljuk kihasználni a gyenge pontjaikat. Abban bízunk, hogy meg tudjuk állítani a Kiskőröst. Le a kalappal az előtt, amit eddig produkáltak, de a mi eredményeink is magukért beszélnek. Bízom benne, hogy a hét végén újabb három ponttal gazdagodunk.

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nem lesz egyszerű találkozó, de jó mérkőzést fogunk játszani, mert a csapatom jó passzban van. Nem téveszt meg bennünket a Kalocsa mizsei botlása, hazai pályán a Mizse mindenkire veszélyes. Remélem, sok néző fog kilátogatni, és élvezetes találkozón tudnak szurkolni. Szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, de ahhoz magas koncentráltság kell, odafigyelés, illetve nagy akarat. Ezek a tényezők fognak dönteni. Sajnos a keretünk egyre szűkül, sok a sérültünk. Jól sikerült a bajnokság kezdete, ha továbbra is így tudunk focizni és csapatként játszani, akkor nehéz lesz bennünket megverni. Hozzáteszem még, hogy Salami nagyon feljavult az elmúlt öt mérkőzésen, és húzta magával a csapatot is. Pintyi a középpályán rengeteget robotol, a negyvenéves Filus Gabit pedig mintha kicserélték volna, remek teljesítményt nyújt. Elöl Simon, Dunai és Salami életveszélyesek, hátul Mihály és Hajnal révén felgyorsultunk. Jelenleg a kispadon nincsenek olyan kaliberű játékosaink, mint a kezdőben, több ifit is oda kellett ültetni. Kerüljenek el a sérülések, ne kapjunk sárga és piros lapot és akkor mehetünk tovább. Persze előbb vagy utóbb mi is kikapunk majd, de amíg lehet, igyekszünk győztesként lejönni a pályáról.