A Miklóst várja az Ágas

A megye három Északi csoportjában öt fordulóval a zárás előtt, azaz a bajnokság első felének a hajrájára az óhajok váltak valóra, a remények pedig szertefoszlottak.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

Három csapat van ugyanis ebben a ligában, amely a bajnokság előtt határozottan kijelentette, hogy a dobogós helyezés a célja, az Ágasegyháza, a Kunszentmiklós és a Ladánybene, és valóban ők is foglalják el most az első három helyet. Ráadásul tetemes előnnyel az üldöző boly előtt, mondhatni tehát hogy a többieknek a reményei, akik szerettek volna odaérni az első háromba, szertefoszlóban vannak, legalábbis ami az őszt illeti, biztosan.

Jelen pillanatban 29 ponttal első az Ágasegyháza, 28 ponttal második a Ladánybene, 28 ponttal harmadik a Miklósi GYFE. Utóbbi kettő előnye tíz pont a negyedik Vasutashoz képest. Ráadász az őpszi idény hajrájában találkozik egymással ez a három csapat. Az Ágas és a Ladánybene két héttel ezelőtt találkozott az előbbi otthonában, 1–1-re végeztek. A Miklós nem tudta kihasználni ezt a botlást, tőlük ugyanis elvett egy pontot a Katonatelep ugyanabban a körben.

Ezen a hétvégén következik az újabb dobogós derbi, ugyanis a Miklósi GYFE látogat Ágasegyházára.

A célja mind a két csapatnak a győzelem, ez nem is kérdés egyik oldalon sem, a kérdés inkább az, hogy mekkora erőket tudnak mozgósítani a várhatóan sok nézőt vonzó, vasárnap délután esedékes csoportrangadóra.

Polgár Sándor, az Ágasegyháza technikai vezetője kérdésünkre elmondta, hogy meglehetősen sok a sérült és a beteg is a keretben, ám mivel szerencsére meglehetősen bő a keretük, ez nem lehet akadálya annak, hogy jó eredményt érjenek el a rangadón. Büszkék arra, hogy a csapat az idén még veretlen, sőt, ha a tavaszt ideszámítjuk, immáron tizenhat mérkőzés óta az. Nagyon szeretnék ha ez így maradna a rangadó után is, de ha mégsem, akkor sem dől össze a világ. – Egy biztos, szórakoztató, izgalmas, jó mérkőzésre várjuk a szurkolóinkat.

A vendég Kunszentmiklós csak kétszer veszített pontot a bajnokság őszi idényében, igaz, mind a két alkalommal csak igen szűkös kerettel tudott kiállni.

– Sok volt a hiányzó az ősz folyamán, voltak sérültek, betegek is, volt, aki a covidon is átesett, tehát nem egy meccs volt, amire nagyon rövid kispaddal tudtunk elmenni – tekintett vissza Márkus Norbert, a miklósiak védekező középpályára. – Most azonban mindenki kezd talpra állni, hiszen jön egy igazi rangadó, amelyen akár a bajnoki cím is múlhat. Ez tipikusan az a mérkőzés, amire a halottak is feltámadnak. Tudjuk, hogy nem mindegy, hogy a kulcsjátékosok közül hányan tudnak eljönni a rangadóra, de egyre inkább úgy fest, hogy e tekintetben nem lesz probléma, erre az alkalomra mindenki összedrótozza magát.