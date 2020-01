A megyei trió megnyerte az első szakaszt Afrikában

Rövid, de velős volt a 2020-as Africa Eco Race nyitószakasza Marokkóban, ám nem tudott kifogni a dunaszentbenedeki Qualisport Racing legénységén. Kovács Miklós pilóta és két társa, Ács László fedélzeti szerelő és Czeglédi Péter navigátor ugyanis a kamionos kategória legjobb eredményét produkálta a Scania Qualisport Torpedóval.

Két napnyi hajózás után Tanger kikötőjében szállt partra a leghosszabb, legkeményebb afrikai tereprali-viadal népes mezőnye, amelyre némi összekötő után 23 kilométernyi szelektív szakasz várt a nyitónapon. Marokkóban ugyan a távot rövidre szabták a szervezők, ám annál komolyabb kihívást jelentett. Már az is kuriózumnak számított, hogy a penzum jelentős része erdős területen kanyargott, ami Afrikában egyáltalán nem megszokott, az pedig csak rátett egy lapáttal, hogy navigációs tekintetben is tartogatott meglepetéseket.

– Több egység is rontott a különféle kategóriákban, a Qualisport-trió számára sem volt problémamentes a navigáció, de még így is bőven volt ok az örömre: a Kovács, Czeglédi, Ács hármas 28 perc 27 másodperces időt ért el, amellyel a tizennégy egységet számláló kamionos mezőnyben a legjobbak lettek, az autós-kamionos összevont értékelésben pedig a 11. pozícióba iratkoztak fel – számolt be közleményében a Qualisport Racing.

– Roppant érdekes volt a mai nap. Rövid, de trükkös, navigációs tekintetben komoly kihívást jelentő pályát kellett teljesítenünk, amelynek a zöme szokatlan módon egy erdős területen kanyargott. Követtük a nyomokat, majd adódott egy meleg pillanat, amikor az egyik kamionos versenytárs szembejött velünk. Akkor rájöttünk, hogy rontottunk. Visszamentünk, körülbelül másfél kilométert, és rátaláltunk a helyes útra, ami a sűrűjébe vezetett. A fél erdőt összeszedtük, de sikerrel eljutottunk a célig és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy csak álmodni mertünk ilyen kezdésről – értékelt a szakasz céljában Kovács Miklós, a viadal 2010-es kamionos győztese, aki egy évnyi kihagyás után tért vissza az Africa Eco Race-re.

A verseny másik két magyar egysége közül a szintén a kamionosok között próbálkozó Fazekas, Horn, Csákány hármas a Scaniával 1 óra 18 perces időt ért el és a monstrumok között a 7. helyen végzett, míg a Varga, Toma BMW-kettős az autósoknál 1 óra 4 perc alatt teljesítette a távot, amivel a kategóriában a 12. helyet jegyezték.

Ennek a versenynapnak a legjobbja az autósoknál a Can-Am SSV-vel induló Derikx Sander lett, mégpedig 24 perc 26 másodperces idővel, míg a motorosoknál 20 perc 33 másodperces idővel Alessandro Botturi bizonyult a leggyorsabbnak.

A keddi szakaszt 489 kilométernyi összekötő követte az Errachidia közelében található Tarda táboráig: az Africa Eco Race második versenynapja onnan rajtolt, és a mezőnyre 329 kilométernyi mért táv várt.