A masszőr most más szerepbe kényszerült

A Duna Aszfalt Tiszakécske LC masszőre jelenleg nem a játékosok testét ápolja. Maczkó Gábor legfőbb feladata a fertőtlenítés, valamint készülés arra a pillanatra, amikor kisebb csoportokban már lehet edzéseket tartani.

Már több hete nincs játékban a labda a Duna Aszfalt Tiszakécske LC NB II.-es csapatánál, de a masszőrük nem unatkozik. Maczkó Gábor­nak így is megvannak a napi feladatai. – Amikor megszületett a döntés, hogy a koronavírus-járvány miatt nem folytatódnak a bajnokságok, a legelső feladat az volt, hogy az eszközöket, tárgyakat, felszereléseket, öltözőket fertőtlenítettük – mondta Maczkó Gábor. – A mostani helyzetben a legrosszabb a bizonytalanság. A játékosokkal folyamatosan tartom a kapcsolatot telefonon, ha valakinek gondja van, akkor segítek.

Maczkó Gábor sűrűn kijár a pályára, mert mindig van olyan munkája, amit otthon nem tud elvégezni. – Van egy tervezetünk arra az időre, amikor már lehet kisebb csoportokban foglalkozásokat tartani. Ehhez elő kell készíteni az eszközöket, felszereléseket. Mielőtt azonban ilyen formában elindulna a munka, a játékosokat és az egész stábot tesztelni kell. Nagyon szigorú előírásokat kell majd betartani, mert elég, ha csak egy fertőzött személy van, akkor már mindent másképpen kell csinálni. Sajnos a visszafertőzés veszélye is fennállhat, ezért is kell mindenre roppantul odafigyelni – tette hozzá a szakember, aki beszélt arról is, hogy a klubnál nincsenek megszorító intézkedések a juttatások kapcsán.

– Tiszakécskén normális gazdálkodás folyik, ezért nem volt szükség megszorításokra. Nincsenek hatalmas összegek, de amit ígérnek, azt mindeni megkapja. Az viszont biztos, hogy a járvány előtti helyzethez képest minden más lesz, ha újra lehet majd játszani. Már a télen lehetett hallani arról, hogy fizetési korlátot szeretne bevezetni a Magyar Labda­rúgó-szövetség. A jelenlegi helyzetben sajnos nagyon sok klub anyagi gondokkal küzd, éppen ezért most lenne a legmegfelelőbb ideje ennek – tette hozzá Maczkó Gábor.

