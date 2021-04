A második mérkőzést is megnyerte a Baja

Csütörtök este a férfi kosárlabda NB I./B Piros csoport 9-12. helyért mérkőzött a Bajai Bácska FKE a PVSK-Cargate otthonában. A Bácska extrát nyújtott a harmadik negyedben, végül 23 ponttal győztek.

Hétfőn az első mérkőzésen 94–81-es győzelmet aratott a Baja. Nehéz mérkőzésre volt kilátás, hiszen a Pécs hazai pályán revansot kívánt venni az idegenbeli vereségért és kiharcolni a harmadik meccset.

Ehhez mérten indult a találkozó. A Baja a negyedik percben tudott csak egyenlíteni, a vezetést azonban csak a játékrész derekán vette át 10–11. Carev vezérletével fordítottak a hazaiak, Hőgye közelije után 21–16-ra vezettek. Ágfalvi csökkentette a hátrányt. A játszma végén 23–21 állt az eredményjelzőn.

Jól indította Ágfalvi a második játékrészt, előbb közelről talált be, majd Pongó labdaszerzése után egy triplát is jegyzett 25–26. A folytatásban is remekelt a játékos, s bár többször meglépett a hazai csapat, extrán dobta a hármasokat, így sikeresen visszahozta a Baját. A 17. percben 37–37 volt az állás. Goldring Gergő középtávolija után (42–41) de ismét előnybe került a Pécs, a 19. percben 47–41 volt a fórjuk.

A hajrában bár feljött két pontra a Bácska, a negyedet Kovacsevics zárta. 49–45 volt az állás a nagyszünetben.

A 23. percig tartotta fórját a hazai klub 55–49. A folytatásban sokat hibázott a PVSK, amit kihasználva a 27. percig sorozatban szerzett 21 pontot a Bajai Bácska 55–70. Carev törte meg a pécsi kosárcsendet. A 29. percre felzárkózott tíz pontra a PVSK 67–77, a negyedet Goldring Bence büntetői zárták 67–79.

A záró felvonást Ágfalvi majd Pongó Martin triplája nyitotta, amivel a 32. percre 67–85-re nőtt a Baja előnye. A 37. percre Goldring Bence büntetői után húsz pont lett a különbség 73–93. Weiner jegyezte a Bácska századik pontját 75–100. A hazaiak csak tíz pontot szereztek az etap során, 77–100-as győzelmet aratott a Bajai Bácska FKE.

A folytatásban a Baja a 9-10. helyért mérkőzik a Nagykőrösi Sólymok KE-TF-BP párharc győztesével.

– Gratulálunk a Bajának, csütörtökön is jól játszottak – mondta Rab Gyula, a PVSK-Cargate vezetőedzője. – Sajnos nem tudjuk pótolni a hiányzó játékosainkat, most már majdnem egy egész csapatra való sérültünk van. A folytatásban a 11-12. helyért játszunk, célunk győzelemmel befejezni a bajnokságot.

– Azt gondolom, hogy a harmadik negyedben dőlt el a mérkőzés sorsa – nyilatkozta Hosszú István, a Bajai Bácska FKE elnöke. – Sajnos két olyan csapat találkozott, akiket eléggé sújtottak a sérülés hullámok, ezért mindkét csapat foghíjasan lépet pályára. Nekünk csütörtökön jobban kijött a lépés, a harmadik negyedben a zónánkkal nem igazán tudtak mit kezdeni a pécsiek. Ez döntött a javunkra. Támadásban is eredményesek voltunk, több alkalommal is megbontottuk a házigazdák védelmét, amiből könnyű kosarakat szereztünk, de kintről is jól dobtunk. Egy nagyon szimpatikus csapattal találkoztunk, sok sikert kívánunk a fiataloknak továbbiakban.

PVSK-Cargate–Bajai Bácska FKE 77–100 (23–21, 26–24, 18–34, 10–21)

Pécs, Férfi NB I./B Piros csoport 9-12. helyért, zárt kapus mérkőzés. Játékvezetők: Horváth Alajos, Benedek Zoltán, Földesi Ádám.

PVSK: Bor 15/9, Riskó 12, Hőgye 11/3, Carev 25/6, Lakatos 2. Csere: Heimann, Pontyos, Kovacsevics 4, Villányi. Vezetőedző: Rab Gyula.

Baja: Pongó 19/3, Goldring J. B. 21/12, Goldring G. 20, Szatmári 7/3, Dr. Ágfalvi 31/18. Csere: Weiner 2, Szabó, Szalai, Horváth. Edző: Hosszú István.