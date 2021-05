A második lépést tenné meg a Taksony ellen a KTE HUFBAU

A KTE HUFBAU szerdán a Taksonyt fogadja az NB III. közép csoport 35. fordulójában. A nehéz helyzetben lévő vendégek ellen ismét a három pont a cél.

A Taksony ősszel kifejezetten kellemetlen ellenfélnek számított, hiszen NB I-es múlttal rendelkező, jó nevű labdarúgók is keretükben voltak, meg is kellett izzadnia a Kecskemétnek idegenben a három pontért, melyet végül 2-1-es különbséggel szereztek meg. Télen azonban nagy átalakuláson esett át a klub, gyakorlatilag a teljes keret és a szakmai stáb is Dunaharasztiba távozott, így a tavaszi szezonnak nehéz helyzetből vágtak neki, ráadásul az utóbbi két hétben újabb komoly változások történtek. Nincsenek jó formában, hiszen legutóbb 7-1-re kaptak ki a Körösladány vendégeként, így jelenleg a 18. helyen állnak. A KTE legutóbb a Szegedet verte meg 3-0-ra, így az első lépést sikerrel vették a hajrában. A Taksony ellen sem lehet kevesebb cél, mint a három pont megszerzése, de ehhez most is koncentrált és fegyelmezett játékra lesz szükség.

A hátralévő két hazai mérkőzésre, így a Taksony elleni összecsapásra ingyenes a belépés, a kormányrendelet alapján azonban a védettségi igazolványra továbbra is szükség lesz.

Szabó Tibor, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Szeretnénk megtenni a második lépést is itt az ötmeccses végjátékban. Egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok olyan szempontból, hogy keveset tudunk az ellenfélről. Volt egy nagyobb vereségük, ami után biztosan össze akarják kapni magukat, illetve szervezettebbek akarnak lenni. Nekünk koncentráltnak kell lennünk, oda kell figyelnünk, de természetesen a célunk az, hogy behúzzuk a három pontot, és tovább haladjunk a megkezdett úton.

Seres Zsolt, a Taksony SE vezetőedzője: – Lehetne szépíteni, de sajnos nehéz helyzetbe kerültünk, illetve nehéz helyzetben vagyunk. Megpróbáljuk ebből a maximumot kihozni, illetve tisztességesen, becsületesen helyt állni. Matematikailag még van esélyünk a bennmaradásra, ezért az utolsó pillanatig küzdeni fogunk.