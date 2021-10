A Majsa Újkígyósra látogat

Az ötödik fordulót rendezik az NB II.-es kézilabda bajnokságban a hétvégén.

Ezt ne hagyja ki! Terrorcselekmény történt 2006-ban

Férfi Dél-nyugati csoport:

Vasárnap 15 óra 45

Ferencvárosi TC U23–Kiskőrösi KS Kft.

Budapest, vezeti: Bognár Attila, Tóth Tamás

Horváth András, a Kiskőrösi KS Kft. vezetőedzője: – Egy újabb nagy egyesületnek a fiókcsapata ellen lépünk pályára. Az kihívás jelent számunkra, hogy az ellenfél játékosai fiatalok és gyors játékot játszanak. Van egy-két magas, jól megtermett kézilabdás közöttük. A napokban derül ki, hogy ki tud majd játszani, mivel eddig többen betegek voltak. Éppen ezért a csapategység fontos lesz a mérkőzésen, arra kell összpontosítanunk, hogy ez jól sikerüljön.

Vasárnap 15 óra

Dunaújvárosi AC–Kalocsai KC

Dunaújváros, vezeti: Ritter András, Sörös Csaba

Kolics János, a Kalocsai KC vezetőedzője: – Tavaly oda-vissza vereséget szenvedtünk a Dunaújváros ellen. Bár ebben az évben erősödtünk, mivel igazoltunk játékosokat, de ők egyelőre nem állnak a rendelkezésünkre. A Dunaújváros nagyon komoly játékerőt képvisel, teljesen megérdemelt volt a tavalyi sikere. Most egy szoros mérkőzésen akár pontot is szerezhetünk, de papírforma szerint ők az esélyesebbek. A pontszerzéshez szükséges lesz, hogy időben visszarendeződjünk, mivel az ellenfél a lerohanást nagyon jól műveli. Két fantasztikus átlövőjük van, lényeges lesz, hogy őket hogyan tudjuk majd kivenni a játékból, a mi részünkről pedig fontos lenne egy jó kapusteljesítmény. Sajnos az első számú kapusunk sérült, így nem áll a rendelkezésünkre, de bízom a cserekapusainkban és tőlük is jó teljesítményt várok.

Férfi Déli csoport:

Péntek 19 óra

Bugyi SE–Mizse KC

Bugyi, vezeti: Maródi István, Novák Péter.

Avar György, a Mizse KC vezetőedzője: – Csak a tabellából tudjuk megítélni a mérkőzés nehézségét, de nem az ellenfélre kell felkészülni, hanem saját magunkra. Az győzelemhez szükséges, hogy a játékosok ne higgyék azt, hogy bármelyik mérkőzésre könnyű lehet a számunkra, mindegyikre maximálisan oda kell koncentrálni.

Vasárnap 16 óra

KTE-Piroska Szörp U23–Üllői KSK

Kecskemét, vezeti: Bacs József, Váltó Ádám.

Mogyorós Zoltán, a KTE-Piroska Szörp U23 vezetőedzője: – Reméljük nem lesz nagy gondunk az Üllővel és győzelemmel hagyhatjuk el a pályát. A hétvégi döntetlen plusz energiát adhat a csapatnak, tartanánk is a jó formát. A Dunaharasztival ikszeltünk az előző fordulóban, úgyhogy bizakodó vagyok a következő mérkőzéssel kapcsolatban is. Úgy látom, hogy egyre jobban összecsiszolódik a csapat, így jó játékot várok, egyre inkább visszalátom azokat a játék szituációkat, amiket edzéseken gyakorolunk. Mindenképpen jó úton haladunk.

Férfi Dél-keleti csoport:

Vasárnap 16 óra

Kiskunmajsai KC–FISE-Újkígyós

Kiskunmajsa, vezeti: Kovács Gergő, Papp Béla.

Kun Tamás, a Kiskunmajsai KC vezetőedzője: – A játékosokat ismerjük az Újkígyósból, viszont csapatként még nem láttam őket játszani. A két megszűnt békéscsabai klubból alakult az újkígyósi együttes. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz, egy nagyon jól összeszedett védekezésre lesz szükségünk ellenük, és sokkal pontosabb támadásbefejezésre, mint az-az elmúlt hetekben történt.

Női Déli csoport:

Vasárnap 18 óra

Miklós KC–ENUSE

Kunszentmiklós, vezeti: Serfőző Krisztián, Serfőző Roland.

Ulicska Milán, a Miklós KC vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, főként amiatt, mivel egy viszonylag gyengébb mérkőzés után vagyunk. Egy gyenge játékot követően mindig nagyon nehéz felállni és összerázni fejben a csapatot, főleg, hogy három edzésünk van a héten és nem mellesleg az EuroNovex USE évek óta egy nagyon jól épülő egyesület, nem titkolt céluk idén is, megnyerni a bajnokságot. A védekezés és a hozzá párosuló kapusteljesítmény lesz a kritikus pont a mérkőzésen, ha az rendben van, akkor abból kellő energiát és lendületet tudunk mozgósítani, amiből tudunk építkezni a mérkőzés során. A nyitott védekezés elleni támadójátékunknak fel kell javulni, mivel az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ENUSE egy nyitott öt-egyes védekezést alkalmaz, ami ellen kemény dolgunk lesz.

Vasárnap 17 óra

Mizse KC-Szigetszentmiklós NKSE

Lajosmizse, vezeti: Matic Dusan, Nádasdi Ádám.

Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője: – Próbálunk ameddig csak lehet mérkőzésben maradni a Szigetszentmiklós ellen, hátha az utolsó pár percet a magunk javára tudjuk fordítani. Kedden és szerdán készültünk rájuk, sajnos több közös edzésre nem volt lehetőségünk a héten. Kielemeztük a játékukat, meglátjuk, hogy ebből mit tudunk a pályán gyakorlatban megvalósítani. Nagyon pontos támadójátékra lesz ellenük szükség, hogy jó százalékban tudjunk gólt lőni. Emellett az ellenfél támadójátékára is igyekszünk felkészülni és megakadályozni az átlövéseket, illetve az egy-egy elleni szituációkat. Ha ehhez egy jó kapusteljesítmény párosul, akkor esélyünk is lehet a mérkőzésen.

Női Dél-keleti csoport:

Vasárnap 17 óra.

Bácsalmási PVSE–Hódmezővásárhely

Bácsalmás, vezeti: Csuka Pál, Kocsis Olivér.

Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője: – Parázsmérkőzésre számítok a Hódmezővásárhely ellen, hiszen több játékos a csapatból, illetve én is onnan érkeztem. Higgadtabbaknak kell lennünk fejben, mint a Kecskeméti NKSE ellen az előző fordulóban, hiszen gyakorlatilag egy megnyert meccset a végjátékban adtunk ki a kezünkből. Hazai pályán nem fogunk ennyire elfáradni fejben, és akkor reményeim szerint nem lesz gond.

Deszki SC–Kecskeméti NKSE

Deszk, vezeti: Takács Szabolcs, Tárnyik Ferenc

dr. Paic Róbert, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője: –Teljes mértékben felkészülünk a Deszk csapatából. Ha bajnokságot akarunk nyerni, akkor minden egyes momentumot ki kell használni a tanulásra és a fejlődésre, mivel ez visz minket előre. A deszki mérkőzés, ha a játékerőket viszonyítjuk, akkor könnyebbnek ígérkezik, de nincs könnyű mérkőzés. A védekezést sokkal jobban helyre kell tennünk, mivel amit megbeszéltünk, hogy hány megállítófaultnak kellett volna lennie a töredékét nem hoztuk össze az előző mérkőzésen. Ha kőkeményen védekezünk, akkor önbizalmat kapunk a támadásra is, így ez lesz a legfontosabb momentum.

A férfi, Dél-nyugati csoport állása

1. PEAC 5 4 1 0 153–127 9

2. Dunaújváros 3 3 0 0 102–76 6

3. TUNGSRAM SE 4 3 0 1 121–98 6

4. M.nádasd 4 3 0 1 109–95 6

5. Hőgyész 3 2 0 1 78–75 4

6. Kalocsa 2 1 1 0 55–48 3

7. FTC U23 4 0 1 3 113–124 1

8. Kiskőrösi 4 0 1 3 94–123 1

9. Nagyatád 3 0 0 3 81–95 0

10. Siklós KC 4 0 0 4 84–129 0

A férfi, Déli csoport állása

1. Mizse KC 4 3 1 0 151–112 7

2. Dunaharaszti 5 3 1 1 146–125 7

3. Sz.szentmiklós U23 4 3 1 0 128–112 7

4. VSK Tököl 4 3 0 1 105–100 6

5. ALBA MÁV-ELŐRE 5 3 0 2 126–123 6

6. Kecskeméti TE U23 4 2 1 1 133–115 5

7. Dabas KC U23 4 2 0 2 137–118 4

8. Csepel DSE 4 2 0 2 123–118 4

9. Üllői VKSK SE 4 2 0 2 114–130 4

10. TFSE 4 0 0 4 111–126 0

11. Bugyi SE 4 0 0 4 105–144 0

12. Martonvásár 4 0 0 4 97–153 0

A férfi, Dél-Keleti csoport állása

1. Törökszentmiklós 4 4 0 0 142–113 8

2. Mezőtúri AFC 4 4 0 0 112–93 8

3. Kunszentmárton 4 3 0 1 112–105 6

4. Makói KC 4 2 0 2 127–113 4

5. Pick Szeged U23 4 2 0 2 129–120 4

6. Szolnoki KCSE 4 2 0 2 117–113 4

7. Köröstarcsa 4 2 0 2 113–110 4

8. Kondorosi KK 4 2 0 2 111–115 4

9. QSM-Algyő 4 1 0 3 116–125 2

10. Újkígyós 4 1 0 3 119–133 2

11. Kiskunmajsa 4 1 0 3 107–126 2

12. Túrkevei VSE 4 0 0 4 103–142 0

A női, Déli csoport állása

1. Sz.szentmiklós 4 4 0 0 117–89 8

2. Pénzügyőr U22 4 4 0 0 126–101 8

3. IN-ÖR KC 5 3 1 1 125–117 7

4. FTC-U22 5 3 0 2 136–129 6

5. ENUSE 4 2 0 2 121–99 4

6. TFSE 4 2 0 2 99–92 4

7. Mizse KC 4 2 0 2 101–107 4

8. Ceglédi KCSE 4 1 1 2 95–105 3

9. Vecsés SE 4 1 1 2 110–126 3

10. Érd U22 4 1 0 3 94–104 2

11. Miklós KC 4 0 1 3 104–116 1

12. Malév – PSK 4 0 0 4 80–123 0

A női, Dél-Keleti csoport állása

1. Kecskemét 4 4 0 0 143–103 8

2. Csorvási SK 4 4 0 0 108–84 8

3. CZ-Gyulasport 4 3 0 1 125–91 6

4. Bácsalmási PVSE 4 3 0 1 130–108 6

5. K. Szeged SE 4 2 1 1 114–98 5

6. H.vásárhely 4 2 1 1 120–109 5

7. Szarvasi NKK 4 2 0 2 111–109 4

8. Gyomaendrőd 4 1 0 3 105–108 2

9. Orosháza U22 4 1 0 3 103–110 2

10. Deszki SC 4 1 0 3 96–112 2

11. XVI. Ker KMSE 4 0 0 4 90–145 0

12. Mezőtúri AFC 4 0 0 4 87–155 0

A megyei férfi alapszakasz állása

1. Euroscale 5 4 0 1 155–122 8

2. Kiskunhalas 4 4 0 0 116–92 8

3. Kalocsa 4 3 0 1 123–100 6

4. Mizse KC 4 3 0 1 135–115 6

5. Tiszakécske 4 2 0 2 106–105 4

6. Soltvadkert 2 1 0 1 49–49 2

7. Tiszaalpári SE 4 1 0 3 77–115 2

8. Kecskeméti TE 3 0 0 3 87–97 0

9. KIKI-SPORT 1 0 0 1 19–29 0

10. Bácsalmási PVSE 5 0 0 5 109–152 0

A megyei női alapszakasz állása

1. Nemesnádudvar 5 4 0 1 170–134 8

2. Kalocsai KC 4 4 0 0 118–100 8

3. Kiskunmajsa 5 3 0 2 125–122 6

4. Kiskunhalas 4 2 0 2 93–96 4

5. Kiskőrös 4 0 0 4 86–111 0

6. Soltadkert 4 0 0 4 88–117 0