A MAFC ellen a szerdai kupameccsre hangol a kecskeméti együttes

A bajnokságban még tud javítani a Kecskeméti RC, sok meccs van hátra, de a kupában nem. Ezért a MAFC elleni vasárnapi bajnokit akár fel is áldozza a szerdai, Kaposvár elleni kupameccs érdekében a hírös városi alakulat.

Megkezdi szereplését a férfi Extraligában a HÉP-Kecskeméti RC. A hírös városi együttes első ellenfele az alapszakaszban a MAFC-BME gárdája lesz, a találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. Dávid Zoltántól, a KRC vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy az elmúlt egy hónapban nehezítette a felkészülésüket, hogy a csapat albán feladója, Deliu Amarildo hazája válogatottjában szerepelt.

– Ott teljesen más játékot játszanak, mint nálunk, még a régi, lassabb röplabdát. Január 12-én jött vissza Kecskemétre, most azon vagyunk, hogy visszazökkenjen a régi kerékvágásba – mondta Dávid Zoltán, aki nem titkolta, hogy a MAFC elleni bajnokinál most sokkal fontosabb számukra a jövő szerdai kaposvári meccs és annak visszavágója január 31-én a Magyar Kupa elődöntőjében.

– Szeretnénk legyőzni a MAFC-ot, de nem a fővárosiakkal szembeni összecsapásra készülünk elsősorban, hanem a Somogy megyeiek elleni kupameccsekre. A bajnokságban még tudunk javítani, sok meccs van hátra, de a kupában nem. Az elődöntőben két meccs van, és amelyik együttes az elsőt nyeri, az nagyot lép a döntő felé. Vasárnap próbáljuk olyanra összerakni a játékunkat, amilyen volt az NB I.-es alapszakasz utolsó meccsén, amikor 3:2-re nyertünk a Kaposvár otthonában.

A MAFC-ban több ismerős arcot is láthatnak majd a kecskeméti szurkolók, köztük Csoma Krisztiánt, aki a télen igazolt a budapesti csapathoz. A feladóátlókén és centerként bevethető játékos Kecskeméten nevelkedett, majd Kaposvárra igazolt, ahol többszörös bajnok és kupagyőztes lett. Tagja volt a legutóbbi kecskeméti bajnok- és kupagyőztes gárdának is, az osztrák, román és az izraeli bajnokságot is megjárta. Ahogy tagja volt az összes korosztályos válogatottnak is, mielőtt a felnőtt nemzeti csapatba kapott volna meghívót.

– Krisztián sokáig készült velünk, hívtam is hozzánk, de végül a fővárost választotta. Mielőtt elment, megköszönte, hogy velünk készülhetett, elmondta: senkivel nem volt semmilyen problémája, jól érezte magát, de még nem szeretne Kecskeméten élni – tette hozzá Dávid Zoltán.