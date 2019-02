A lajosmizsei Juhász Miklós több pontra számít tavasszal

A Lajosmizse az őszi idény végén három győzelemmel, négy döntetlennel és hat vereséggel a 10. helyen zárt a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A realitásoktól nem áll messze ez az eredmény, Lajosmizsén – ahol a csapat egyben egy nagyszerű, baráti közösség is – inkább azt hiányolják, hogy bravúrokat nem sikerült az ősz során felmutatni. A csapat támadójával, Juhász Miklóssal beszélgettünk.

– Milyen célokkal vágtatok neki az őszi idénynek?

– Az őszi idénynek én személy szerint bizakodva indultam neki, de úgy gondolom, hogy igaz ez az állítás az egész csapatra is. Csatlakozott hozzánk a nyáron például Simtchacha Steve és Szabó Gábor, akik a középpályát erősítették, de visszatért hozzánk – sőt, mi több: biztatóan be is mutatkozott – egy saját nevelésű, tehetséges fiatal játékosunk, Rideg Ferenc is. A célunk az volt, hogy minél előrébb szerepeljünk a tabellán a tavaszi rajt előtt.

– Mennyire vagy elégedett a csapat őszi teljesítményével?

– Az őszi szereplésünket tekintve nem lehetek túlságosan elégedett, de szerintem ezt az egész csapat nevében mondhatom. A sorsolásunk elég erősre sikerült, és rögtön az első fordulókban csupa dobogóra esélyes csapattal játszottunk. Mindegyik, nálunk nagyobb erőt képviselő csapattal partiban voltunk, de sok koncentrációs és taktikai hiba jellemezte az egész őszt.

– Mi volt az őszi szezon legnagyobb pozitívuma a meccsek tekintetében?

– Talán a Jánoshalma elleni 1–1-es mérkőzést mondanám a legnagyobb pozitívumnak. Jánoshalmán tavaly az utolsó pillanatban szerzett góllal győzni tudtunk, az idén pedig az utolsó pillanatban egyenlítenünk, vagyis pontot mentenünk. De remekül hatott a csapatszellemre a szabadszállási találkozónk is, amelyen 3–0-s hazai vezetés után sikerült egyenlítenünk hatalmasat küzdve, és akár nyerhettünk is volna.

– Kiket emelnél ki a csapatból őszi teljesítményük alapján?

– Az egyik, akit ki tudok emelni, mindenféleképpen Kiss László, az ügyeletes gólfelelősünk. Rapi Kristóf ugyanakkor az egyik legbiztosabb pontunk hátul no meg természetesen a játékosedzőnk, Árva Zsolt, aki a fiatalokat megszégyenítve még mindig a csapat motorja. De kiemelném még Varga Ottó kapusunkat is, mivel legtöbbször nagyot segített a csapaton a védéseivel.

– A saját magad teljesítményét hogyan látod?

– Őszintén megmondom, sajnos mélyen a tudásom alatt teljesítettem az ősszel, tehát lesz mit javítanom tavasszal.

– Mit vársz a tavasztól?

Sokkal jobb szereplést várok, és ezáltal sokkal több pontot is. Pozitívan indulunk neki. Az, ami az ősszel csak egy hajszálon múlt, de elment, az most meg lesz. A felkészülést egyébként januárban kezdtük meg, és a keretben várhatók változások, de neveket egyelőre inkább nem mondanék, a napokban zárul az átigazolási időszak, azt követően lehet majd tényekről beszámolni.