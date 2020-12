A KTE U-22 nyerte a városi derbit

Városi rangadót játszottak vasárnap a megyei első osztályú férfi bajnokságban, ugyanis a Kecskeméti FS DSE a KTE U22 csapatát fogadta.

A mérkőzés előtt az volt a kérdés, hogy közelebb tud-e kerülni a Kecskeméti FS DSE a listavezető KTE U22 gárdájához, a találkozó előtt ugyan is négy pont volt a két csapat közötti különbség. A hazaiak előző nap, szombaton a KHTK ellen játszottak idegenben, és 18–31 arányban bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A vasárnapi találkozó elején felváltva estek a gólok, de az első félidő feléig két alkalommal is kettős emberhátrányba kerültek a hazaiak, amit ki is használtak a vendégek. Először csak két góllal, majd pedig öttel is meg tudtak lépni, az első játékrész végén pedig 11–19 volt az eredmény.

A második félidőt a Kecskeméti FS DSE kezdte jobban, és ötre csökkentették a hátrányukat. A KTE is beleerősített és ismét hét góllal húztak el. Ezt követően megint a hazaiaknak volt jobb sorozatuk, miután Boros Kornél hetest védett. Fokozatosan dolgozták le hátrányukat, egészen három találatig. A találkozó hajrájában ismét felváltva estek a gólok, de a hazaiak nem tudták tovább faragni a vendég fórt. Nem sokkal a mérkőzés befejezése előtt, egy durva szabálytalanságot követően Kalmár Dániel azonnal piros lapot kapott.

Kecskeméti FS DSE–KTE U22 27–30 (11–19)

Kecskemét, Tőrös Olga sportcsarnok. Vezette: Horváth Zoltán, Simó András.

Kecskeméti FS DSE: Lajos – Gyenizse, Horváth Z., Kelemen, Haraszti, Mészáros, Berkes. Csere: Boros, Bozsó, Szél, Keresztes, Dolgoborodov. Edző: Csendőr Gábor.

KTE U22: Dudás – Zubornyák, Szeberényi, Kalmár, Bálint, Francia, Gallina V., Csere: Czégai, Mogyorós, Jnatner, Horváth B., Feth, Szenek, Gallina Cs. Edző: Bíró Balázs

Gólszerző: Haraszti 10, Kelemen 8, Gyenizse 3, Szél 2, Berkes 2, Horváth Z., Mészáros, ill. Szeverényi 7, Francia 6, Zubornyák 5, Bálint 4, Gallina V.3, Mogyorós 2, Horváth B. 2, Jantner. Kizárva: Kalmár.

Csendőr Gábor, a Kecskeméti FS DSE edzője: – Szeretnék köszönetet mondani a KTE csapatának, hogy a halasztás ellenére is vállalta a mérkőzést, egy úttal gratulálok is nekik a győzelemhez. A csapatomat is kiemelném, mert a második félidőben arról tett tanúbizonyságot, hogy hatalmas szíve és alázata van ehhez a játékhoz.

Bíró Balázs, a KTE U22 edzője: – Nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk a mérkőzésre, mert betegségek és az edzéslehetőségek hiánya miatt nem teljes a keretünk, ezzel együtt jobb játékot vártam a társaságtól. Az ellenfelünk jó teljesítményt nyújtott, sokkal pozitívabb volt az összkép, mint amit reméltem. Nagyon kulturált, modern kézilabdát játszanak, ráadásul jó tempót diktáltak. Gratulálok nekik annak ellenére, hogy a végén mi nyertünk. Azt gondolom, hogy ez a mérkőzés mind a két csapat fejlődést jól szolgálta.