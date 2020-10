A KTE szeretné megszakítani a vereségek sorozatát

Eddig egy bajnokit játszott hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Szombaton ismét hazai pályán szerepel a hírös városi alakulat, a Körmend együttesét fogadja.

Szinte pontosan egy hónapja, október 2-án játszott utoljára hazai pályán bajnokit a férfi élvonalban szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Akkor a Kaposvárt fogadta, és győzte le hosszabbításos meccsen 97–90-re. Majd következett a hírös városi alakulat számára három idegenbeli találkozó, és mindegyiknek vereség lett a vége: Pakson 87–77-re, Debrecenben 67–59, Kaposvárott 79–63-ra kaptak ki.

Szombaton ismét otthon szerepel a KTE, azt az Egis Körmendet fogadja 18 órakor a Messzi István Sportcsarnokban, amelyik eddig egy bajnokin van túl, a Kaposvár elleni, 93–72-re megnyert hazai meccsén.

– Kielemeztük, átbeszéltük a legutóbbi bajnoki meccsünket, a Kaposvár ellenit. Különösen azokat a hibákat, amelyek a vereségünkhöz vezettek – mondta a ktekosar.hu portálnak Váradi Kornél, a KTE vezetőedzője. – Mindemellett természetesen felkészültünk soros ellenfelünkből, a Körmendből. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen csak egy bajnoki meccset tudtak eddig lejátszani a megbetegedések miatt. A játékosaikat ismerjük, nagyon mély keretük van, minőségi légiósokkal és rutinos magyar kosárlabdázókkal. Úgy gondolom, hogy a vasiakat is a liga legjobb együttesei közé sorolhatjuk, bármilyen összeállításban is lépjenek pályára. Bízom a csapatomban, egész héten láttam rajtuk, hogy szeretnék megszakítani az idegenben elszenvedett vereségek sorozatát. Hazai pályán újra győzhetünk, ehhez pedig az kell majd, hogy maximális energiával és hideg fejjel játsszunk. A szurkolóink biztatása is nélkülözhetetlen lesz!