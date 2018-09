A KTE-Piroska felfalta a viharsarki farkast

A két NB I/B-s csapat kupamérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a KTE-Piroska Szörp a Békés felett, és így továbbjutott a Magyar Kupa második fordulójába.

Szépszámú közönség, jó hatszáz néző előtt futottak ki a pályára a csapatok, a szurkoló mellett a város női NB I/B-s csapatának, a Kecskeméti NKSE-nek a hölgykoszorúja is megtisztelte a férfi kéziseket. Nagy lendülettel kezdett a hazai gárda, a 11. percben már 6–3-ra vezetett. A 20. percben 8–5-öt mutatott az eredményjelző, és az első nyolc gólon testvériesen osztoztak Bujdosóék, azaz a nyolc gólt nyolc különböző játékos szerezte, miközben Zaklajda a kapuban klasszis teljesítményt nyújtott. Ezután jött egy kisebb hazai gólcsönd, a 24. percben egyenlítettek a vendégek, majd a vezetést is átvették. Három perccel a félidő előtt már 9–12-t mutatott az eredményjelző, Halász két góljával azonban sikerült egy gólra zárkózni.

A második félidőben aztán elsősorban Halász és Szamos révén újra sikerült átvenni a vezetést a 43. percben 16-15-re, ezt követően pedig szép lassan növelték az előnyüket a hazaiak, az 52. percben már öt góllal vezettek. Csapat és közönsége egymásra talált, óriási ovációk fogadták a szebbnél-szebb hazai megoldásokat, és az egy idő után már számolhatatlan Zaklajda-bravúrokat. Az utolsó percben egy hármas cserét hajtott vére Ocsovai Zsolt, Csuzi, Dimovics és Gallina is belekóstolhatott egy értékes győzelmet hozó meccs hangulatába, végül Petrik-Varga állította be a végeredményt. Ilyen arányban is megérdemelten győzött a hazai gárda, és az első tétmeccse alapján úgy fest, tartják a szavukat a kecskemétiek, ilyen teljesítménnyel ugyanis valóban versenyben lehetnek a dobogóért.

Ocsovai Zsolt, a hazaiak edzője így nyilatkozott a lefújás után: – A mai mérkőzés elsősorban nem is rólunk szólt, hanem Kővágó Gyuláról. A mai bevételt a klub fölajánlotta Gyula rehabilitációjára. Örülök, hogy ilyen sokan kilátogattak, ez is mutatja, hogy milyen sokan szeretik itt a városban. Mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, és hogy mi is segítsünk egy kicsit Gyulának a mielőbbi felépülésben. Ami magát a mérkőzést illeti, az elején nagyon jól kezdtünk, az első játékrész végén egy kissé visszaestünk, a Békés akkor át is vette a vezetést. Aztán amit a félidőben megbeszéltünk, azt nagyon szépen betartották a fiúk, és a kiváló kapusteljesítmény mellé a támadójátékunk is feljavult, lőttünk is 16 gólt. Ez a Békés azért elég jó, masszív csapat. Igaz, hogy hiányzott két-három kulcsjátékosuk, de ettől függetlenül nagyon örülök annak, hogy a mérkőzést meg tudtuk nyerni.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp–Békés-Drén KC 27–19 (11–12)

Kecskemét, 600 néző, vezette: Földesi, Halász

KTE: Zaklajda – Szamos (7), Kátai (1), Tóth, Bujdosó (4), Füstös (2), Berkes (1). Cserék: Mazák (1), Horváth (1), Halász (9), Szrnka, Petrik-Varga (1), Csuzi, Dimovics, Gallina.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 5/5, illetve 1/1.