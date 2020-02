A KTE-nek sikerült győzni Lajosmizsén

A második vonalban szereplő három megyei együttes közül csak az egyiknek sikerült nyerni a legutóbbi fordulóban, a KTE-nek, de a Mizse is közel állt a pontszerzéshez.

A férfi NB I./B Keleti csoportjának legutóbbi fordulójában a KTE-Piroska Szörp idegenben, a Lajosmizse otthon lépett pályára. A két együttes közül csak a hírös városi gárda szerezte meg a két pontot.

Nyíregyháza–KTE-Piroska Szörp 21–29 (12–15)

Nyíregyháza, 120 néző. Vezette: Kovács Gergő, Papp Béla

Kecskemét: Szél, Podoba (kapusok), Nagy M. 6 (5), Csordás 4, Füstös 4, Berkes 4, Kátai 3, Tóth N. 2, Bíró 2, Nagy M. 2, Kis D. 1, Sipeki 1, Francia, Forgács, Mazák, Talmácsi. Edző: Bencze József

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/5

Mizse KC–FTC U21 25–26 (9–13)

Lajosmizse, 150 néző. Vezette: Haskó Tamás, Natkai Norbert

Mizse KC: Csernyik – Vancsics 9 (1), Benke 2, Scheuring 4 (3), Szajbert, Bujdosó, Horváth 1. Csere: Lengyel (k), Fehér (k), Petrik-Varga 4, Bán 1, Kiss 4 (2), Keresztes,Tóth, Zsolnai. Laurinyecz. Edző: Jakab László

Kiállítások: 6, ill. 18 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 4/4

– Óriási indulatok dúlnak bennem, hiszen már a hetedik meccs óta nem tudunk nyerni. Most is tíz perc után elengedtük az első félidőt. A második játékrészben viszont a 46. percig a remek védekezésünknek köszönhetően átvettük a vezetést, de felállt a Fradi, majd hihetetlen izgalmak közepette fej fej mellett haladtak a csapatok. Sajnos a legvégén megítélt büntetőt elhibáztuk, így még a pontszerzés is elmaradt – mondta Jakab László.

A női NB I./ Keleti csoportjában szereplő GBB ZRT. Kecskeméti NKSE Gödön lépett pályára a vasárnapi játéknapon és vereséggel távozott a Pest megyei együttes otthonából.

Gödi SE–Kecskeméti NKSE 34–29 (16–14)

Göd, 150 néző. Vezette: Fibec Zoltán, Herbák Tamás

Kecskemét: Pálinkás, Tóth B. (kapusok), Lengyel 8, Karacs 6, Palotás 6 (2), Maláti 6, Hanusz 2, Tóth L. 1, Konfár, Radva, Lóczi, Megyesi. Edző: Varga József

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2