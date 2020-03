A KTE-Duna Aszfaltnál egyetértenek a hazai szövetség döntésével

A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 13-án felfüggesztette valamennyi versenysorozatát az utánpótlás-korosztályokkal bezárólag. A továbbiakról március 17-én tartott értekezletet az elnökség a veszélyhelyzetre való tekintettel, internetes kapcsolat segítségével.

A szövetség előzetesen megkérdezte az első és második vonal klubjait arról, hogy miként állnak a bajnokság folytatásához.

A beérkezett vélemények alapján döntő többséget kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be. Ezt elfogadva az elnökség úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén. A nemzetközi kupás szerepléssel kapcsolatban nem hoztak határozatot.

A kialakult helyzet kapcsán a férfi-élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt honlapján a következő olvasható:

„A KTE Kosárlabda Klub Kft. egyetért a döntéssel, amely egyértelműsíti, hogy a sportág és a klubok vezetői kellő felelősséggel tudnak lépni – mondta Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub Kft. ügyvezetője. – Nincs olyan pályán elért siker, amely fontosabb lehet az emberi életeknél, az egészségnél és a sportág jövőjénél. A játékosok most hazatérnek, ebben a helyzetben nekik is a családjukkal, otthonaikban a helyük, mint ahogy szurkolóinknak, támogatóinknak, barátainknak, a gyerek kosarasoknak, a sportágunk szerelmeseinek. De azzal a hittel engedjük el őket, hogyha mindannak, amit a világ most a vírus miatt elszenved, vége szakad, gyorsan visszatérnek a pályára, mi mindannyian visszatérhetünk a csarnokokba, és közösen újra életet lehelünk a kosárlabdába.”