A KTE a Kaposvári KK-t fogadja a bajnoki rajton

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet vezénylő Váradi Kornél a Kaposvár elleni meccsen ül először bajnoki mérkőzésen vezetőedzőként a hírös városi lilák kispadján. A szakember győzelemmel szeretne debütálni.

Pénteken rajtol a férfi-­élvonalbeli bajnokság 2020/2021-es idénye. A nyitómeccset a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét és a Kaposvári KK vívja 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban.

– Ellenfelünk viszonylag kevés edzőmérkőzést tudott játszani, nem volt a legideálisabb a felkészülésük, és most a héten is változott a keretük, elköszöntek amerikai centerüktől, C. J. Aikentől. Feltérképeztük őket, és készen állunk a pénteki összecsapásra. Nekünk elsősorban a saját játékunkra kell figyelni, hogy abban a legjobbat nyújtsuk. A vírushelyzet miatt túlságosan előre nem tudunk tervezni, ezért az a legfontosabb, hogy mindennap fejlesszük magunkat és maximálisan koncentráljunk az aktuális feladatra. Külön öröm, hogy közönség előtt várhatjuk a bajnoki rajtot, szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni szurkolóinkat – nyilatkozta a ktekosar.hu portálon Váradi Kornél, a KTE nyáron kinevezett új vezetőedzője, aki bajnoki meccsen először vezényli a hírös városi együttest.

A KTE a legutóbbi NB I./A csoportos találkozóját március 11-én vívta, akkor a Debrecent fogadta a Messzi-csarnokban.

– Már nagyon rég játszottunk tétmeccset, mindenki várja a bajnoki rajtot. Bizakodóak vagyunk, jól sikerült a felkészülés, nem hátráltatta a munkát sem betegség, sem sérülés. Mindenképp szeretnénk nyerni az első mérkőzésen – mondta a KTE csapatkapitánya, Wittmann Krisztián.

A bball1.hu szakportál állandó szakértője, Déri Csaba sorra vette a csapatokat a rajt előtt, és elmondta, hogy érzése szerint melyik együttes mire lehet képes a 2020/2021-es idényben. A KTE-ről úgy vélekedett, hogy akár meglepetést is okozhat.

– Nagyon erősnek érzem az idei KTE-t. Akár arra is képesnek tartom, hogy bejusson a négybe. Nagyon erős hazai pályás csapatot nézek ki a Kecskemétből, amely meglepetéseket is okozhat majd – mondta az említett portálon.

Az 1. forduló további mérkőzései. Szombat: Alba Fehérvár–Szolnoki Olajbányász, 17.30 órakor. Egis Körmend–Naturtex-SZTE-SZEDEÁK, OSE Lions–Sopron KC, mindkettő 18 órakor. DEAC–Atomerőmű SE, 19.30 órakor. A Pécsi VSK-VEOLIA–Zalakerámia ZTE KK meccset november 3-án, míg a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Jászberény mérkőzést december 9-én játsszák.